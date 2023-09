Ciutadans, contra l’Onze de Setembre amb un cartell en castellà

Quan tot just falten dos dies per a la celebració de l’Onze de Setembre, Ciutadans ha carregat contra la Diada d’enguany. El fil conductor que s’ha escollit és el català amb l’objectiu de reivindicar i defensar la llengua davant els reiterats atacs que ha patit en els últims mesos amb els pactes al País Valencià i a les Balears, però també amb les sentències del TSJC contra la llengua a les aules. És per això que, per defensar el català i posar-lo en valor, la Generalitat ha optat per una Diada sota el lema “una llengua, molts accents”. Un lema, però, que no agrada gens a la formació taronja i, per això, han fet la seva pròpia versió del cartell.

El partit, que cada vegada té menys repercussió política, l’ha modificat per a “no deixar al marge” el castellà. Allà on deia “roig, vermell, grana, una llengua, molts accents”, passa a dir-hi “rojo, vermell, roig, colorado, dues llengües, muchos acentos”. A més a més, també eliminen la paraula “nacional” del document i reivindiquen el dia de Sant Jordi com a Diada de Catalunya, en lloc de l’11-S. Un missatge més per atacar en el que s’ha convertit l’Onze de Setembre. “No els acaba de quedar clar que Catalunya és una comunitat autònoma, una regió d’Espanya, per més que Sánchez els intenti convèncer del contrari”, ha criticat la seva portaveu al Parlament, Anna Grau.

Cartell de la Diada 2023 del Govern modificat per Ciutadans / Cs

El català com a eix central

Aquest és el segon any consecutiu que la Generalitat treu a concurs la creació de la imatge de la diada. Enguany ha recollit diverses propostes de cartell, tot i que la que ha sortit guanyadora construeix les quatre barres amb les paraules Roig, vermell, grana, carmesí, de mans de Palouzié Studio. La gràcia, però, és que cadascú es pot fer el seu propi cartell amb els geosinònims que prefereixi.