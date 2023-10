ERC insisteix amb el referèndum: “Acabar amb la repressió no és suficient”

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha insistit que els republicans no cediran a les pressions del govern espanyol i que continuaran demanant el referèndum com a condició imprescindible per a investir Pedro Sánchez. “Acabar amb la repressió no és suficient”, ha dit Rovira en una entrevista a Catalunya Ràdio des de Suïssa, on fa sis anys que està exiliada. Després del fracàs de la investidura d’Alberto Núñez Feijóo, aquesta setmana començaran els contactes entre el PSOE i els independentistes catalans per buscar un acord que permeti a Sánchez quedar-se a la Moncloa.

“La setmana política anirà d’una llei d’amnistia”, ha reconegut Rovira, que malgrat tot ha repetit que “no és suficient” i que cal anar a l’arrel del problema. “Sánchez ha d’assumir la realitat política de Catalunya”. La secretària general d’ERC considera que la desjudicialització del conflicte català obre la porta una nova etapa. “Si tenim els instruments per fer política, fem-la”. Rovira ha recordat a Pedro Sánchez que l’acord entre el PSOE i ERC de l’any 2019 posava èmfasi en la resolució política del conflicte. “Hem de poder parlar de referèndum aquesta legislatura. No podem renunciar al que es va acordar fa 4 anys. Ja vam posar les bases perquè es pogués parlar de tot”, ha sentenciat.

Marta Rovira intervé al Consell Nacional d’ERC des de Suïssa / ERC

Els comuns reclamen “paciència”

En els últims dies, ERC ha rebut moltes crítiques pel seu canvi d’estratègia. L’exdiputat dels comuns i negociador de Sumar, Jaume Asens, creu que és un “error” situar el referèndum en la primera línia de les converses. “La negociació reclama paciència, prudència i no precipitar-se. Les resolucions d’ahir al Parlament crec que són fruit de les presses de l’últim minut i del nerviosisme”, ha dit Asens aquest cap de setmana. L’advocat lamenta també que els republicans estiguin més pendents de la premsa que de les negociacions. “És el temps de la política i no de la gesticulació partidista. Això només fa que alimentar la dreta i la ultradreta, i no volem donar una segona oportunitat a PP i Vox”.