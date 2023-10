Aragonès vol el Govern “al capdavant” de la negociació del referèndum

En el sisè aniversari del referèndum de l’1-O, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que vol “una posició conjunta” per enfrontar les condicions a l’estat espanyol. Tot i això, Aragonès també ha remarcat que aquesta situació “insta al Govern a posar-se al capdavant i dur a terme totes les accions oportunes perquè el referèndum sigui reconegut, per fer realitat que el nou referèndum el resultat sigui implementat”. Acompanyat per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i per la d’Acció Exterior, Meritxell Serret, Aragonès ha fet una declaració institucional des de la plaça 1-O de Fonollosa, al Bages. La mateixa plaça on va intervenir la Guàrdia Civil per retirar les urnes i on va carregar contra la gent que hi havia concentrada. A parer d’Aragonès, “aquest 1-O l’independentisme torna a mirar endavant, tornar a mirar el futur”.

Aragonès ha celebrat aquest diumenge que ara hi hagi una “posició conjunta” per negociar amb l’Estat i ha receptat “fermesa” per aconseguir l’autodeterminació. “Que ho tingui clar tothom: l’amnistia per si sola no resol el conflicte. L’autodeterminació, el referèndum se situa al centre de la resolució del conflicte”, ha remarcat en el seu missatge institucional. En referència a com aconseguir aquest objectiu, el president de la Generalitat ha recordat la importància del diàleg i la democràcia. “Avui hem de continuar defensat l’1-O com un èxit sense precedents”, ha continuat el president, per declarar tot seguit que el conflicte amb l’Estat “només es pot resoldre votant amb urnes, amb paperetes i amb vots”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant el discurs institucional de la Diada 2023 / Govern

L’amnistia no és l’única qüestió sobre la taula

Aragonès ha reconegut que amb l’amnistia en la negociació amb l’Estat no n’hi ha prou, i que cal “fermesa en tots els àmbits” per aconseguir que el poble català pugui decidir el seu futur. En el seu discurs també ha recordat la situació que van viure els presos independentistes -alliberats fa dos anys-. De fet, ha assegurat que és un gran honor que al Govern hi hagi una consellera que ja ho era l’1-O i que ara va viure tres anys a l’exili. Però alhora ha advertit que “l’amnistia per si sola no resol el conflicte”, i que és el referèndum el que ha de situar-se al centre. “Si el govern de l’Estat vol resoldre el conflicte de sobirania ha d’escoltar i atendre aquesta demanda àmplia, transversal i majoritària de la ciutadania”, ha insistit.