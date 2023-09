El PSOE ja parla obertament d’amnistia: “És una manera de rebaixar la tensió”

El fracàs de la investidura d’Alberto Núñez Feijóo ha donat ales al PSOE, que després de setmanes d’eufemismes i declaracions amb sordina, comença a parlar obertament de l’amnistia. I l’escollit per fer-ho ha estat el flamant diputat i exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, que aquest dimarts va donar la sorpresa quan va pujar al faristol del Congrés per donar la rèplica a Feijóo. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Puente ha reconegut que una llei d’amnistia és una “manera de rebaixar la tensió a Catalunya” i de “donar una sortida a persones que han quedat fora del joc democràtic, tot i haver-se equivocat”.

Més enllà del gest de parlar de l’amnistia, un paper que fins ara havia assumit Sumar gairebé en exclusiva, el diputat socialista no ha donat cap detall sobre l’estat de les negociacions amb l’independentisme català. Sí que ha marcat, en canvi, una línia vermella molt clara: el referèndum d’independència que reclamen la Generalitat i els partits independentistes. “Si un referèndum implica decidir si Catalunya està o no a Espanya, no és possible ni viable”, ha dit Puente. “Si la discussió va de com s’ha de relacionar Catalunya amb la resta de l’estat, es pot parlar”, ha afegit en referència a l’Estatut del 2010 que el PP “no va respectar i va trinxar”.

El líder del PP i candidat a la Presidència, Alberto Núñez Feijóo, al Congrés / Europa Press

Satisfacció al PSOE amb l’elecció de Puente

La decisió de reservar Pedro Sánchez i deixar la rèplica a Feijóo en mans d’un diputat ras va descol·locar el PP. El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha defensat que l’elecció d’Óscar Puente va ser encertada i ha negat que fos un menyspreu a la cambra baixa o al mateix Feijóo. López ha recordat que és una decisió legítima i considera que la confusió del PP en veure que Puente era qui faria el discurs dels socialistes significa que va ser “encertada”. La idea del PSOE era posar Feijóo “davant del mirall”, ja que el diputat socialista no és alcalde de Valladolid perquè PP i Vox van pactar per arrabassar-li l’Ajuntament.