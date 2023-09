Pedro Sánchez menysté Feijóo i posa un altre diputat a fer-li la rèplica

El president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha menystingut de forma evident el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, durant el debat d’investidura que s’està celebrant al Congrés espanyol. Sánchez ha relegat, després d’hores d’incògnita, la rèplica del partit socialista a Feijóo al diputat Óscar Puente, exalcalde de Valladolid i exportaveu del partit al Congrés. Durant tot el matí, els socialistes han apostat per mantenir la incògnita sobre qui faria la rèplica a Feijóo. En cap moment han revelat si seria Sánchez o un altre diputat com ara Patxi López, l’actual portaveu socialista a la cambra baixa. Finalment, Sánchez ha confirmat el seu menysteniment al debat d’investidura del candidat popular i els socialistes han donat la paraula a Óscar Puente.

Puente ha iniciat la seva intervenció criticant la “farsa” de la investidura i la pèrdua de temps que ha ocasionat. També ha aprofitat per criticar la manifestació contra l’amnistia que es va fer diumenge a Madrid i que va reunir unes cinquanta mil persones que cridaven “Puigdemont a presó i Sánchez a la merda”. A més, Puente ha aprofitat per fer referència a les crítiques dels dirigents històrics del partit com Alfonso Guerra i Felipe González i ha dit que el partit no els pertany a ells ni als líders actuals de la formació, sinó als militants.

El president del govern espanyol en funciones, Pedro Sánchez / Europa Press (EP)

“No perdin el temps en buscar traïdors”

Per últim, Puente ha carregat contra els populars per les seves “crides al transfuguisme”. “Centri’s en els seus diputats i no perdin el temps en buscar traïdors”, ha reblat abans de fer broma sobre el diputat Alberto Casero, que va permetre amb un error a l’hora de votar que la reforma laboral tirés endavant. “Déu el guardi molts anys”, ha dit entre aplaudiments just abans de demanar al PP que abandoni aquestes crides “antidemocràtiques” al transfuguisme.