“Puigdemont a presó, Sánchez a la merda”: manifestació contra l’amnistia a Madrid

La manifestació a Madrid contra l’amnistia i l’entrada de les llengües cooficials al Congrés ha aplegat aquest diumenge 10.000 persones, vingudes de molts racons d’Espanya en autobusos contractats pel PP. La manifestació ha arrencat a les onze del matí a la plaça de Felip II, el lloc escollit pels populars per mostrar el seu rebuig contra l’amnistia als represaliats del Procés. Abans de l’inici de les intervencions, el partit ha projectat un vídeo amb diverses declaracions del president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, sobre l’amnistia i les llengües cooficials. Els assistents a la manifestació han començat a cridar ‘fora, fora’.

El vídeo comença amb Sánchez dient que no permetria que la “governabilitat d’Espanya” depengués de partits independentistes. Després han projectat les declaracions més recents i les mesures que ha anat aprovant, inclosa la concessió d’indults. El vídeo ha anat acompanyat de crits contra Sánchez dels assistents a la manifestació amb el lema ‘Per la igualtat dels espanyols’. En el mateix vídeo, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, apareix dient que ell no arribarà al govern d’Espanya “sense defensar la igualtat de tots els espanyols”. “No callarem”, diu Feijóo en el vídeo on critica que “el privilegi d’uns pocs és el perjudici de tots”.

“Un ciutadà que vota independentisme no val més que un ciutadà que vota la unió de tots els pobles d’Espanya”, ha dit Feijóo en la cinta, el que ha arrancat els aplaudiments dels assistents a la manifestació.

El president del PP, Alberto Núñez Feijoo, en una atenció als mitjans / ACN

“Sánchez mentider”

Sánchez ha estat el protagonista indiscutible de la manifestació, amb centenars de pancartes on es podia llegir “Sánchez mentider”. També hi havia una bandera d’Espanya amb el missatge: “Puigdemont a la presó, Sánchez a la merda”. Entre els assistents a aquesta manifestació hi havia José María Aznar i Mariano Rajoy, que han acompanyat el candidat del PP a la presidència del govern. Els dos intervindran a la manifestació i es faran una fotografia conjunta a la capçalera de la concentració, com la que ja es van fer a la convenció de València del febrer del 2023. També hi assistiran els barons territorials del PP, que s’han desplaçat a Madrid per donar suport a Feijóo dos dies abans de l’intent d’investidura.