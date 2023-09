PSOE i Sumar ironitzen sobre la investidura fallida de Feijóo: “Una farsa”

Tant PSOE com Sumar estan gaudint del que anomenen la no-investidura del líder popular, Alberto Núñez Feijóo. El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha fet burla de la “festa de no aniversari” del candidat popular i ha assegurat que Feijóo “ens ha tingut un mes perdent el temps” en comptes de buscar els vots que necessitava per superar la investidura. “S’ha dedicat exclusivament a atacar el PSOE i Pedro Sánchez, i així ha arribat al dia de la no-investidura”, ha assegurat des de la sala de premsa del Congrés.

El socialista ha assegurat que tot plegat deixa clar el “buit de Feijóo”, un líder que “no té idees, propostes ni lideratge”. “Cada vegada que ha tingut una posició pròpia li han torçat”, ha reblat. López també ha dit que sabia que la investidura de Feijóo fracassaria, ja que si el PP hagués arribat a un acord amb Junts per Catalunya hauria perdut els vots dels 33 diputats de Vox.

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, fa burla de la “festa de no aniversari” d’Alberto Núñez Feijóo un cop fracassada la seva investidura / Europa Press (EP)

Sumar celebra que s’acabi la “farsa” i s’obri pas a un govern progressista

Per la seva banda, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha celebrat a través d’un missatge a la xarxa social X -l’antic Twitter- que aquest dimarts s’hagi acabat “per fi” la “farsa que ens ha fet perdre massa temps”. També s’ha mostrat contenta que “avui mateix s’obri camí perquè Espanya tingui el govern progressista que necessita, que és l’únic govern possible”. La líder de Sumar ha conclòs la seva piulada criticant el PP per “haver volgut convertir les seves baralles en un problema nacional”.