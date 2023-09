Feijóo perd la primera votació d’investidura i constata la solitud del PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha perdut la primera votació al Congrés després d’haver estat incapaç de sumar nous suports a la seva candidatura a la presidència del govern espanyol. Tot i que el resultat era previsible, les intervencions de la resta de grups i la votació final, que ha perdut per 178 vots en contra i 172 a favor, han constatat la solitud del PP al Congrés. Les aliances dels populars amb Vox arreu de l’estat espanyol han penalitzat les possibilitats de Feijóo de sortir investit, ja que cap partit, excepte els regionalistes navarresos i canaris, està disposat a sortir a la foto amb l’extrema dreta. Si no hi ha una sorpresa d’última hora, la segona votació, en la qual només necessitaria majoria simple i que tindrà lloc divendres, acabarà amb el mateix resultat.

L’últim a donar un cop de porta als nassos de Feijóo ha estat el PNB. El portaveu dels nacionalistes bascos, Aitor Esteban, ha avançat que votaria ‘no’ a la investidura del líder popular perquè depèn dels vots de Vox i perquè la seva única proposta per solucionar els conflictes territorials és la “confrontació” i la “via judicial”. Esteban, que ha alternat el castellà i el basc durant la seva intervenció, ha recordat a Feijóo que està molt lluny de la majoria que necessita per ser president perquè per sumar els cinc vots del PNB hauria de “descomptar els 33 de Vox”. També li ha reclamat més imaginació per “buscar un encaix per a Euskadi i Catalunya a l’Estat”.

El líder del PP i candidat a la presidència del govern, Alberto Núñez Feijóo, a la sessió d’investidura / Europa Press

Feijóo ha tancat el debat d’investidura carregant contra el “silenci” de Pedro Sánchez. “Qui calla, atorga”. El líder del PP ha lamentat que el president espanyol en funcions hagi “preferit escapar per no dir la veritat sobre les seves negociacions i les exigències a les quals està sotmès”, ha dit sobre l’amnistia que demanen els independentistes per investir-lo. “Veurem la intensitat del seu silenci i del que atorga i del que li exigeixen. El que no podrem saber mai és si el que els donarà serà suficient”.

CC i UPN, els únics amics de Feijóo

Coalició Canària (CC) i la Unió del Poble Navarrès (UPN) han estat els dos únics partits que han donat llum verda a la investidura de Feijóo. La portaveu de CC, Cristina Valido, ha reconegut que el seu interès està a impulsar “l’agenda canària” per defensar les illes. “Ens dona igual si no prospera aquesta investidura”, ha dit Valido, que malgrat això ha advertit dels riscos de repetir eleccions. La diputada canària ha afirmat que espera que els acords assolits amb el candidat del PP mantinguin la seva vigència en el futur. El portaveu d’UPN, Alberto Catalán, ha sigut molt més contundent i ha mostrat que el seu partit està alineat amb els populars. “No tot s’hi val per mantenir-se al poder”, ha dit el diputat navarrès, que ha acusat a Sánchez de cedir a les demandes de l’independentisme català i basc i de “blanquejar” els “hereus polítics d’ETA”.