Feijóo: “Que Puigdemont decideixi si Sánchez és president o no és una anomalia democràtica”

El candidat a la presidència del govern espanyol Alberto Núñez Feijóo, ha aprofitat la rèplica al líder de l’extrema dreta Santiago Abascal, per carregar un cop més contra Pedro Sánchez i, sobretot, contra el president a l’exili, Carles Puigdemont. El president popular ha dit que el fet que Puigdemont pugui decidir si Sánchez serà president del govern espanyol o no és “una anomalia democràtica”. “Sánchez no ha aconseguit mai el nombre de diputats que he aconseguit jo l’única vegada que m’he presentat. No ho suporta i tampoc no suporta que si ha de ser president serà si ho vol Puigdemont”, ha denunciat el líder popular.

En aquest sentit, ha assegurat que si Puigdemont diu que no, Sánchez no podrà optar a la presidència del govern espanyol i això “no ho pot suportar”. “Això mai havia passat en la història del nostre país. Potser us dona igual, a mi no”, ha insistit abans de tornar-ho a titllar d'”anomalia democràtica sense precedents”. “El senyor Sánchez sense Puigdemont ni els diputats de Bildu i Esquerra no és ningú. Per això entenc que no vingui aquí, perquè no té valentia per presentar a Espanya el seu projecte polític”, ha afegit en referència al fet que hagi estat l’exalcalde de Valladolid Óscar Puente qui li ha fet la rèplica en comptes del president espanyol en funcions.

Pedro Sánchez escolta una intervenció d’Alberto Núñez Feijóo al Senat / Europa Press

De forma irònica, el president a l’exili ha escrit una piulada on demana la paraula a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, “per al·lusions”. Puigdemont ha estat molt present al Congrés durant tota la primera sessió del debat d’investidura de Feijóo, ja que donada la composició sorgida de les urnes el 23 de juliol els vots independentistes seran crucials per a bloquejar o investir un president espanyol.

Avisa els independentistes que no s’han de refiar de Sánchez

Prèviament, a dos quarts de dues, Feijóo ha fet l’altra gran referència a l’independentisme català. Part del seu discurs d’investidura l’ha dedicat a advertir a Junts per Catalunya i ERC que és un “error” confiar en Sánchez. “Què els fa pensar que tot el que avui s’utilitza per satisfer les seves exigències no s’utilitzarà contra vostès quan ja no els necessitin?”, els ha preguntat. Feijóo ha insistit que, al contrari que Sánchez, ell sí que és “un president de fiar”, tot i que ha avisat que no els diria “sí a tot”. “No tinc cap dubte que a Catalunya i al País Basc els vindria bé un president del govern que no enganyi els seus ciutadans”, ha insistit.

En aquest sentit, s’ha definit com el president més “sensible a l’autonomisme, a la importància de les llengües cooficials i les particularitats territorials”, precisament perquè ell “parla” i “estima” més d’una llengua, el gallec.

Lloa Vox per no demanar entrar al govern: “Els de Sumar no ho farien”

Feijóo ha contestat després a Abascal, que prèviament li ha demanat més compromís per eliminar els requisits lingüístics a Galícia i l’Agenda 2030 a Madrid. El líder popular ha lloat que Vox s’hagi compromès a donar-los suport sense entrar al govern i havent guanyat en força a Sumar: “Això no ho farien els de Sumar i els vull agrair el seu vot sense contrapartides”.