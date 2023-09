Feijóo: «Que Puigdemont decida si Sánchez es presidente o no es una anomalía democrática»

El candidato a la presidencia del gobierno español Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado la réplica al líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, para cargar una vez más contra Pedro Sánchez y, sobre todo, contra el presidente en el exilio, Carles Puigdemont. El presidente popular ha dicho que el hecho de que Puigdemont pueda decidir si Sánchez será presidente del gobierno español o no es «una anomalía democrática». «Sánchez no ha conseguido nunca el número de diputados que he conseguido yo la única vez que me he presentado. No lo soporta y tampoco soporta que si tiene que ser presidente será si lo quiere Puigdemont», ha denunciado el líder popular.

En este sentido, ha asegurado que si Puigdemont dice que no, Sánchez no podrá optar a la presidencia del gobierno español y esto «no lo puede soportar». «Esto nunca había pasado en la historia de nuestro país. Quizás os da igual, a mí no», ha insistido antes de volverlo a tildar de «anomalía democrática sin precedentes». «El señor Sánchez sin Puigdemont ni los diputados de Bildu y Esquerra no es nadie. Por eso entiendo que no venga aquí, porque no tiene valentía para presentar a España su proyecto político», ha añadido en referencia al hecho que haya sido el exalcalde de Valladolid Óscar Puente quien le ha hecho la réplica en vez del presidente español en funciones.

Pedro Sánchez escucha una intervención de Alberto Núñez Feijóo en el Senado / Europa Press

De forma irónica, el presidente al exilio ha escrito un tweet donde pide la palabra a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, «por alusiones». Puigdemont ha sido muy presente en el Congreso durante toda la primera sesión del debate de investidura de Feijóo, puesto que dada la composición surgida de las urnas el 23 de julio los votos independentistas serán cruciales para bloquear o investir un presidente español.





Avisa a los independentistas de que no se tienen que fiar de Sánchez

Previamente, a la una y media, Feijóo ha hecho la otra gran referencia al independentismo catalán. Parte de su discurso de investidura lo ha dedicado a advertir a Junts per Catalunya y ERC que es un «error» confiar el Sánchez. «¿Qué les hace pensar que todo el que hoy se utiliza para satisfacer sus exigencias no se utilizará contra ustedes cuando ya no los necesiten?», los ha preguntado. Feijóo ha insistido que, al contrario que Sánchez, él sí que es «un presidente de fiar», a pesar de que ha avisado que no los diría «sí a todo». «No tengo ninguna duda que en Cataluña y en el País Vasco los vendría bien un presidente del gobierno que no engañe sus ciudadanos», ha insistido.

En este sentido, se ha definido como el presidente más «sensible al autonomismo, a la importancia de las lenguas cooficiales y las particularidades territoriales», precisamente porque él «habla» y «aprecio» más de una lengua, el gallego.

Loa Vox por no pedir entrar al gobierno: «Los de Sumar no lo harían»

Feijóo ha contestado después a Abascal, que previamente le ha pedido más compromiso para eliminar los requisitos lingüísticos en Galicia y la Agenda 2030 a Madrid. El líder popular ha alabado que Vox se haya comprometido a apoyarlos sin entrar al gobierno y habiendo ganado en fuerza a Sumar: «Esto no lo harían los de Sumar y los quiero agradecer su voto sin contrapartidas».