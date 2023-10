ERC insiste con el referéndum: «Acabar con la represión no es suficiente»

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha insistido que los republicanos no cederán a las presiones del gobierno español y que continuarán pidiendo el referéndum como condición imprescindible para investir a Pedro Sánchez. “Acabar con la represión no es suficiente”, ha dicho Rovira en una entrevista en Catalunya Ràdio desde Suiza, donde hace seis años que está exiliada. Después del fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, esta semana empezarán los contactos entre el PSOE y los independentistas catalanes para buscar un acuerdo que permita a Sánchez quedarse en la Moncloa.

“La semana política irá de una ley de amnistía”, ha reconocido Rovira, que a pesar de todo ha repetido que “no es suficiente” y que hay que ir a la raíz del problema. “Sánchez tiene que asumir la realidad política de Cataluña”. La secretaria general de ERC considera que la desjudicialización del conflicto catalán abre la puerta a una nueva etapa. “Si tenemos los instrumentos para hacer política, hagámosla”. Rovira ha recordado a Pedro Sánchez que el acuerdo entre el PSOE y ERC del año 2019 ponía énfasis en la resolución política del conflicto. «Tenemos que poder hablar de referéndum esta legislatura. No podemos renunciar a lo que se acordó hace 4 años. Ya pusimos las bases para que se pudiera hablar de todo”, ha sentenciado.

Marta Rovira interviene al Consejo Nacional de ERC desde Suiza / ERC

Los comunes reclaman «paciencia»

En los últimos días, ERC ha recibido muchas críticas por su cambio de estrategia. El exdiputado de los comunes y negociador de Sumar, Jaume Asens, cree que es un “error” situar el referéndum en la primera línea de las conversaciones. «La negociación reclama paciencia, prudencia y no precipitarse. Las resoluciones en el Parlamento creo que son fruto de las prisas del último minuto y del nerviosismo”, ha dicho Asens este fin de semana. El abogado lamenta también que los republicanos estén más pendientes de la prensa que de las negociaciones. «Es el tiempo de la política y no de la gesticulación partidista. Esto solo hace que alimentar la derecha y la ultraderecha, y no queremos dar una segunda oportunidad a PP y Vox”.