Els consellers de Junts ja estan fent arribar la seva dimissió a Aragonès

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha anunciat que els consellers de Junts per Catalunya ja estan fent arribar la seva dimissió al president de la Generalitat de Catalunya. Així doncs, els consellers d’Economia, Jaume Giró, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, i la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ja han traslladat a Aragonès la seva marxa de l’executiu.

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, en la clausura de l’assemblea de l’ACM | ACN (Carola López)

Dubtes amb els pressupostos

Pel que fa als pressupostos, Turull ha assegurat que, tot i que els actuals estan sent redactats pel conseller Jaume Giró, no sabran quins comptes sortiran del nou Govern que haurà de configurar el president de la Generalitat. En aquest sentit, tant Turull com Borràs han explicat que faran una oposició “ferma i responsable”.

La militància de Junts per Catalunya ha optat finalment per trencar amb Esquerra Republicana i abandonar el Govern de la Generalitat de Catalunya. A la pregunta de si volien que la formació continués a l’executiu, un 55,73% ha votat que no, un 42,39% que sí i un 1,88% ha votat en blanc, amb una participació del 79,18%.

El Govern es queda amb 33 diputats

El Govern es queda amb el suport de 33 diputats al Parlament, després de la pèrdua de suport de Junts i també de la CUP. En aquest sentit, l’opció de la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha estat la guanyadora. Dirigents del partit com Jaume Alonso-Cuevillas, Josep Rius, Toni Comín, Ester Vallès o Jami Matamala han estat dota la setmana fent campanya per optar per aquesta via.

Els comuns ja han estès la mà al president per ser els socis prioritaris des de l’oposició, mentre que el líder del PSC, Salvador Illa, també ho ha fet.