Mañueco respon a Sánchez i nega canvis en el protocol antiavortament

El president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha enviat una carta al govern espanyol per respondre al seu requeriment i assegura que “no hi haurà cap modificació en el protocol d’atenció” a les dones que volen avortar i insisteix que “no s’obligarà a res ni als facultatius ni a les dones”, tal com recull l’ACN. Per aquest motiu demana al president espanyol, Pedro Sánchez, que “abandoni els esforços del seu govern en qüestions fictícies i se centri en la realitat i en les seves competències”. En el seu escrit, Mañueco també remarca que hagués preferit que l’executiu es “preocupés” per l’excarceració d’agressors sexuals fruit de l’aplicació de la llei del ‘només sí és sí’, “el major retrocés en la defensa de les dones”.

Retreu a Sánchez el requeriment

El president de Castella i Lleó ha lamentat que Sánchez li hagi enviat un requeriment perquè assenyala que a la comunitat sempre ha mantingut la “lleialtat institucional”. En aquest sentit, Mañueco ha apuntat cap a Catalunya i ha criticat que el govern espanyol se centra en Castella i Lleó mentre “ignora que altres executius autonòmics incompleixen sistemàticament la legislació espanyola en àmbits com el de l’educació”.

El president espanyol, Pedro Sánchez, envia el requeriment d’incompetència al govern de Castella i Lleó / ACN

La Moncloa no descarta anar al TC

Des de la Moncloa informen que l’escrit que Mañueco ha fet arribat a Sánchez no es pot tenir en compte com una resposta oficial i es manté el requeriment. De fet, aquest mateix dimarts, el govern espanyol ja ha confirmat que està disposat a anar al Tribunal Constitucional (TC) si Castella i Lleó acaba aprovant el protocol antiavortament que impulsa Vox.