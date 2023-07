Un debat marcat pel protocol

No hi ha res més previsible que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. La prova són els debats electorals que organitza a cada convocatòria d’urnes amb una professionalitat encomiable i amb una precisió gairebé (en aquest país, sempre cal posar el gairebé) suïssa. Aquest vespre ho ha tornat a demostrar amb el debat electoral de les eleccions estatals del 23 de juliol. El protocol no ha fallat i ha tornat a funcionar, com un programa habitual d’una festa d’interès nacional. Els candidats han arribat amb l’ordre preestablert -amb deu minuts de diferència- per ser rebuts pels consellers de Corpo i pels directors de TV3, Sigfrid Grass, i el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda així com la presidenta del Consell de Govern de la CCMA, Rosa Gomà.

Els candidats arribaven acompanyats dels seus assessors i col·laboradors de campanya. Feien la salutació pertinent i després passaven per un immens photocall on els candidats eren retratats amb els representants dels mitjans i després en solitari. Tot calculat al minut per tal que a dos quarts de nou, els vuit candidats per la demarcació de Barcelona entressin a plató, abans de maquillatge, per gravar un vídeo amb una de les protagonistes del debat, la periodista Ariadna Oltra. Els candidats han fet una presa de contacte amb l’escenari de la nit, i Oltra els ha repartit uns sobres per establir els torns d’intervenció.

Sigfrid Grass saluda al candidat Roger Muntañola/Mireia Comas

Faristols de colors

El plató està dissenyat amb el logotipus que utilitza TV3 per aquesta campanya, amb els escuts de TV3 i Catalunya Ràdio, i amb faristol posat en semicercle. Cada faristol tindrà el color corporatiu del partit. El debat s’ha d’iniciar a les deu de la nit, i els candidats s’hauran de quedar sols dins els plató. Abans hauran passat per maquillatge i a les sales de distenció per a cada candidat i el seu equip. Tots han passat el dia amb la seva gent de confiança per preparar el debat d’aquest vespre.

Sens dubte, els partits tenen molt clar que el debat pot ser un revulsiu per a les seves campanyes només a tres dies que acabin els 15 dies que es permet la propaganda electoral. L’aparador és immens i sobretot, els candidats s’han d’esmerçar a convèncer indecisos. Per a molts, és de les poques oportunitats per veure els candidats debatre entre ells. Un coneixement que pot fer bascular l’opinió d’algun dels electors. Tot plegat, una nit més que pot decidir un percentatge de vots entre la població catalana.

Al debat hi participaran, Meritxell Batet del PSC, Gabriel Rufián d’ERC, Míriam Nogueras, de Junts per Catalunya, Roger Muntañola, d’Espai CiU, Nacho Martín Blanco, del PP; Aina Vidal, dels Comuns, Albert Botran (CUP) i Juan José Aizcorbe (Vox). A dos quarts de nou, fotografia de família. Tots hauran de debatre sobre quatre blocs com relacions Catalunya i Espanya, economia, Polítiques i pactes postelectorals. Aquest serà el menú.