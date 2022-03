La Xina nega contactes amb Rússia per fer-li arribar armament

La Xina ha negat rotundament que Rússia li hagi demanat armament per reforçar les seves tropes en la invasió d’Ucraïna, com asseguren certes informacions periodístiques. De fet, Pequín ho ha adjudicat directament als Estats Units i ha assegurat que es tracta de “desinformació”. El portaveu del ministeri d’Exteriors xinés, Zhao Lijian, ha assegurat que el que cal és “fer contenció” i “reduir la tensió”, en cap cas “afegir més combustible al foc”.

Pel que fa a Rússia, el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, també ha estat rotund en assegurar que el país no ha demanat assistència militar a Pequín perquè té “potencial independent” per continuar amb la invasió d’Ucraïna sense necessitar ajuda. De fet, ha estat tan contundent que davant una pregunta de la premsa al respecte la seva única resposta ha estat dir “no” amb un rostre molt seriós. Peskov ha assegurat que l’ofensiva “s’està desenvolupant d’acord amb el pla” que tenia Moscou, i ha advertit que “es completarà a temps i en la seva totalitat”.

El paper dels Estats Units

Van ser fonts oficials dels Estats Units qui van donar informació al diari The New York Times sobre aquesta suposada conversa entre Rússia i la Xina, en la qual la primera va demanar ajuda militar i econòmica per continuar amb la invasió d’Ucraïna. La part econòmica la demanaven, suposadament, per afrontar l’enfonsament que està patint l’economia després de les sancions de la Unió Europa i els Estats Units.

Les fonts del diari, però, no van descriure quin tipus d’armament o ajuda volia Moscú exactament, i van evitar parlar de la reacció de la Xina davant aquestes demandes. Cal recordar que la Xina ha demanat reiteradament que s’arribi a un acord que posi punt i final a la guerra, malgrat criticar a l’OTAN per la seva intenció d’ampliar-se cap a l’est.