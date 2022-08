Un exconcursant de ‘Supervivientes’ revela els secrets de l’última edició

Telecinco va acaparar moltíssimes crítiques en l’última edició de Supervivientes, una de les més comentades per les acusacions de tongo constants. Mai abans un concursant del reality havia confessat haver fet trampes en directe, el que en aquesta temporada passava dues vegades. Doncs bé, ara acaba d’arribar la tercera confessió de la mà d’Anuar Beno.

El cunyat de Chabelita Pantoja entrava a formar part dels concursants, un noi que acaparava totes les mirades quan la direcció del programa l’acusava d’haver fet trampes quan només havien passat quinze dies des de l’estrena. Van assegurar que Anuar havia fet foc d’una manera molt sospitosa, el que finalment va confirmar-se. En conseqüència, va rebre un càstig que el va enfadar molt perquè ell continuava negant que fos cert.

Avui torna a parlar-se del tema, ja que el noi ha concedit una entrevista a ¡Vaya vaina! en què explica per què va saltar-se les normes: “Em van fer un judici en directe! Jo ho vaig voler negar per no quedar malament amb l’audiència, però hi havia càmeres per tot arreu i vaig haver d’acabar dient que potser havia fet alguna cosa. Feia tres dies que no teníem foc i dos dels meus companys estaven malalts. A la cabanya els hi vaig dir que menjaríem calent, però que haurien de fer un xou si volien que funcionés”.

A més a més, recorda que va ser Kiko Matamoros qui el va trair i el va assenyalar com a trampós: “Ningú no podia dir que havia estat jo perquè no hi havia proves, però em vaig enfrontar amb Kiko i va deixar-ho anar. Ara bé, continuo pensant que no és tan greu el que vaig fer perquè al final estem sobrevivint i el meu equip estava malalt. Necessitàvem menjar calent per guanyar les proves”.

Anuar Beno confessa que va fer trampes a Supervivientes | Youtube

Anuar Beno confessa que tenia un pla per ser expulsat de Supervivientes

Sobre el seu concurs, reconeix que les últimes setmanes van ser molt dures: “Allà a dins tenim assessorament psicològic, però jo vaig arribar al límit en diverses ocasions i l’única cosa que volia era marxar d’aquella illa. El pitjor és la gana que passes… Això i les picades de mosquit. Vaig cometre errors i vaig fer coses malament, però en el comiat em vaig emocionar de debò”.

El més fort és que reconeix que va actuar com va actuar per fomentar que els companys el nominessin, ja que volia ser l’expulsat: “Això no ho havia dit mai, però la setmana en què em van expulsar li havia dit a un company que ficaria el peu a la foguera si em salvaven. Volia lesionar-me perquè em fessin fora del programa, no podia més i tot eren discussions. El programa esgota molt”.