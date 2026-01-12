La preocupació per Sara Carbonero és màxima després que sortís a la llum que havia estat ingressada d’urgència en un hospital de les Illes Canàries. La periodista estava gaudint de les vacances de Nadal amb les seves persones de confiança, la periodista Isabel Jiménez i el seu xicot José Luis Cabrera quan després de la nit de Cap d’Any a començar a trobar-se molt malament. La situació hauria empitjorat tant que l’exdona d’Iker Casillas va traslladar-se a Urgències on ha passat per quiròfan per tractar aquest problema de salut encara desconegut. Segons va explicar la revista HOLA de fonts properes a la periodista, Sara Carbonero va traslladar-se a les urgències d’un centre mèdic de Lanzarote per un “fort dolor abdominal” pel qual van haver “d’operar-la d’urgència”. Després d’una setmana a la Unitat de Cures Intensives, els metges van decidir que ja podia passar a planta perquè la seva situació havia millorat. I com es troba actualment?
Com es troba Sara Carbonero? Les últimes novetats del seu ingrés hospitalari
És evident que un ingrés d’aquesta mena, per sorpresa, i amb l’historial mèdic de la periodista, ha fet saltar totes les alarmes. Cal recordar que Sara Carbonero va patir un càncer d’ovaris i els seus antecedents sempre fan preocupar tothom per si es tracta d’una recaiguda. Segons la citada revista, les fonts properes a la presentadora expliquen que el que ha passat “no té res a veure” amb la malaltia que van diagnosticar-li l’any 2019. “No està greu. Ja és qüestió que es recuperi de la petita intervenció”, assenyalen aquestes fonts. En tot cas, un dels seus metges de confiança es va traslladar fins a l’illa per seguir de ben a prop la situació i l’evolució de la pacient en aquesta etapa tan complicada.
D’altra banda, el seu cercle es mostra optimista i tot i que mantenen cert silenci respecte als detalls més personals d’aquest problema de salut pel qual ha passat per quiròfan, apuntes que es va recuperar a poc a poc i que està “animada”. “Ja respon, està activa a les xarxes i, tot i que el ritme és lent, l’evolució és bona”, expliquen. També Iker Casillas va compartir alguns detalls de la situació de la seva exdona i mare dels seus fills, admeten que “no calia preocupar-se” i que Sara tornaria aviat a casa. S’espera, doncs, que aquestes bones notícies vinguin acompanyades de l’alta hospitalària per poder tornar a casa i deixar enrere un inici d’any complicat.
La reflexió de Sara Carbonero per començar l’any
El seu inici d’any va coincidir amb una escapada a les Illes Canàries que estava gaudint d’allò més bé. De fet, el primer dia de l’any va compartir una reflexió d’allò més maca en què revelava com havien estat les últimes hores del 2025 i l’inici d’un nou any que s’ha acabat torçant de manera imprevista.
“Les últimes hores de 2025 i les primeres de 2026 no han pogut ser millors. Banys al mar, l’illa més bonica i una companyia de luxe”, va escriure. Un any més va repetir desig per l’any nou, “molta salut” i “molt d’amor per a tots“. Un desig que poques hores després faria un gir inesperat, però que només queda confiar que serà un ensurt que pugui oblidar ben aviat. “Bona música, il·lusió, ganes i coratge per a poder enfrontar els obstacles que ens posi la vida i actitud, sempre actitud”, va demanar. Que tot es faci realitat perquè Sara Carbonero superi aquest entrebanc i continuï el seu 2026 amb més bones notícies.