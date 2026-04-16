Iker Casillas i Sara Carbonero han mantingut una relació molt cordial des que confirmessin la seva separació, tot en benefici dels dos fills que tenen en comú. Els petits Martín i Lucas sempre han gaudit de la seva protecció, ja que tots dos eren conscients que tenir pares famosos no és fàcil. Ara, però, el més gran d’ells acaba de concedir la seva primera entrevista i això ha sorprès moltíssim perquè podem posar-li cara i veu. El Martín, de 12 anys, es dedica al futbol com fes el pare. Curiosament, ha seguit els seus passos fins al punt que ocupa la mateixa posició al camp que va fer famós el merengue i juga com a porter a l’aleví A del Reial Madrid. I el nen no ho fa gens malament, tenint en compte que l’han cridat per defensar la porteria a la Selecció Espanyola Sub-12.
La petita estrella de la família apunta maneres en aquest esport i José Ramón de la Morena ha volgut entrevistar-lo al programa Resonancia de Corazón. Més enllà de parlar de la seva passió pel futbol i la feina que fa a les categories inferiors del club, el periodista ha aprofitat l’oportunitat per saber si sent pressió per ser fill de qui és. El nen, que és idèntic a Sara Carbonero físicament, ha demostrat tenir caràcter en la seva primera aparició davant d’una càmera: “No, bé… sí que pesa ser fill d’una llegenda. Jo soc Martín Casillas, soc el seu fill, però vull fer la meva pròpia carrera i no vull que em comparin“, ha etzibat amb contundència i les idees clares.
El seu germà Lucas també juga al futbol i, en aquesta petita entrevista, el nen reconeix que també creu que és bo. Amb només 9 anys, el petit de la saga també és porter. I ho fa bé? El Martín respon entre riures: “Sí, bé, sí. És dos anys menor que jo, quan arribi a aquest torneig li explicaré com és“. Se’l veu molt madur per a la seva edat, un nen que reconeix que els seus amics el feliciten per haver arribat tan lluny en el futbol infantil: “M’han trucat per felicitar-me quan m’han vist a televisió”.
Aquesta setmana, complicada per a la família de Sara Carbonero
Aquesta entrevista, que deixa el petit com una mini estella amb el cap al seu lloc, arriba en una setmana que ha estat especialment dura per a la família. La mare de Sara Carbonero ha mort després de molts anys malalta i tots han hagut d’acomiadar-se d’ella, també el Martín i el Lucas que perden, doncs, la seva àvia. En el seu perfil d’Instagram, la periodista esportiva ha compartit fotografies amb ella i li ha dedicat unes paraules breus, però sentides: “T’estimo, guerrera“.
Sobre els seus fills, sempre té bones paraules. Les últimes que ha dedicat al Martín destaquen, precisament, com és de bo: “És un autèntic regal compartir les nostres vides amb algú tan divertit, especial, empàtic, sensible i solidari com tu. El somriure que il·lumina els dies grisos, cuidador de tothom, defensor de causes perdudes, amic dels teus amics, curiós, creatiu i perfeccionista. Un cor amb potes. Això ets. Amb un do per posar-se sempre al lloc dels altres”, deia de manera tendra. Un nen que podria arribar tan lluny com el seu pare, tot és qüestió de temps.