Iker Casillas y Sara Carbonero han mantenido una relación muy cordial desde que confirmaron su separación, todo en beneficio de los dos hijos que tienen en común. Los pequeños Martín y Lucas siempre han gozado de su protección, ya que ambos eran conscientes de que tener padres famosos no es fácil. Ahora, sin embargo, el mayor de ellos acaba de conceder su primera entrevista y eso ha sorprendido mucho porque podemos ponerle cara y voz. Martín, de 12 años, se dedica al fútbol como lo hizo el padre. Curiosamente, ha seguido sus pasos hasta el punto de que ocupa la misma posición en el campo que hizo famoso al merengue y juega como portero en el alevín A del Real Madrid. Y el niño no lo hace nada mal, teniendo en cuenta que lo han llamado para defender la portería en la Selección Española Sub-12.

La pequeña estrella de la familia apunta maneras en este deporte y José Ramón de la Morena ha querido entrevistarlo en el programa Resonancia de Corazón. Más allá de hablar de su pasión por el fútbol y el trabajo que realiza en las categorías inferiores del club, el periodista ha aprovechado la oportunidad para saber si siente presión por ser hijo de quien es. El niño, que es idéntico a Sara Carbonero físicamente, ha demostrado tener carácter en su primera aparición frente a una cámara: «No, bueno… sí que pesa ser hijo de una leyenda. Yo soy Martín Casillas, soy su hijo, pero quiero hacer mi propia carrera y no quiero que me comparen«, ha respondido con contundencia y las ideas claras.

Su hermano Lucas también juega al fútbol y, en esta pequeña entrevista, el niño reconoce que también cree que es bueno. Con solo 9 años, el pequeño de la saga también es portero. ¿Y lo hace bien? Martín responde entre risas: «Sí, bueno, sí. Tiene dos años menos que yo, cuando llegue a este torneo le explicaré cómo es«. Se le ve muy maduro para su edad, un niño que reconoce que sus amigos lo felicitan por haber llegado tan lejos en el fútbol infantil: «Me han llamado para felicitarme cuando me han visto en televisión».

Primera entrevista del fill gran d’Iker Casillas i Sara Carbonero | Instagram

Esta semana, complicada para la familia de Sara Carbonero

Esta entrevista, que deja al pequeño como una mini estrella con la cabeza en su sitio, llega en una semana que ha sido especialmente dura para la familia. La madre de Sara Carbonero ha muerto después de muchos años enferma y todos han tenido que despedirse de ella, también Martín y Lucas que pierden, pues, a su abuela. En su perfil de Instagram, la periodista deportiva ha compartido fotografías con ella y le ha dedicado unas palabras breves, pero sentidas: «Te quiero, guerrera«.

Sobre sus hijos, siempre tiene buenas palabras. Las últimas que ha dedicado a Martín destacan, precisamente, cómo es de bueno: «Es un auténtico regalo compartir nuestras vidas con alguien tan divertido, especial, empático, sensible y solidario como tú. La sonrisa que ilumina los días grises, cuidador de todos, defensor de causas perdidas, amigo de tus amigos, curioso, creativo y perfeccionista. Un corazón con patas. Eso eres. Con un don para ponerse siempre en el lugar de los demás», decía de manera tierna. Un niño que podría llegar tan lejos como su padre, todo es cuestión de tiempo.