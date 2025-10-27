Novedades en el caso del robo que sufrió Iker Casillas en su casa, situada en Pozuelo de Alarcón, Madrid. El exjugador del Real Madrid sufrió un robo por parte de «dos personas de su confianza». Tal como salió a la luz la semana pasada, Iker Casillas había sufrido un hurto de cinco relojes de lujo valorados en 200.000 euros. Los hechos ocurrieron en el mes de marzo de este año, cuando su empleada del hogar orquestó un hurto con su pareja, uno de los miembros de la seguridad que vigilan la urbanización en la que reside Casillas. Este fin de semana el programa Fiesta ha aportado nuevos detalles sobre el caso.

Nuevos detalles sobre el robo que sufrió Iker Casillas en su casa | Europa Press

¿Cómo se orquestó el robo en casa de Iker Casillas?

El plan era meticuloso. Sustituían piezas originales por imitaciones, pero Casillas, que es un gran aficionado a los relojes, se dio cuenta de que eran falsos y avisó a la policía, explicaron desde El programa de Ana Rosa. Pues bien, ahora ha sido el programa Fiesta de Telecinco quien ha conseguido más detalles del caso. La colección de relojes del futbolista era el objetivo de la pareja, que se dedicaban a hacer el cambio de las piezas de lujo por imitaciones. Una vez Iker Casillas, gran fan de estos artículos de lujo, se dio cuenta de que no eran los originales, denunció a la policía lo ocurrido, y fueron ellos quienes organizaron un plan para poder atrapar a la pareja. Parece, sin embargo, que el vigilante de seguridad, tenía problemas económicos y el robo y la posterior venta de los artículos por piezas era su oportunidad para conseguir el dinero necesario.

Un robo casi de película

Dicen que las autoridades solo necesitaron cuatro días para detener a los ladrones desde que Iker Casillas, este mes de octubre, se dio cuenta de que su preciada colección había sido alterada. Según explica el citado programa, el vigilante de seguridad ha sido nombrado el autor intelectual del robo. Él habría sido el encargado de conseguir las réplicas de los originales que su pareja y empleada del hogar del exfutbolista introducía en el domicilio. El matrimonio, sin embargo, estaba a punto de trasladarse al extranjero con el dinero que habían conseguido gracias a la venta de las partes de los relojes, pero la alerta del exjugador truncó sus planes completamente. Un robo realmente de película que ha terminado con dos detenidos a la espera de ser juzgados por un delito de robo de más de 200.000 euros.