Sara Carbonero ha tenido que ser ingresada en el hospital durante sus vacaciones en las Islas Canarias. La periodista comenzó a encontrarse mal después de la noche de Año Nuevo y, el día 2, se vio forzada a acudir a Urgencias porque su estado de salud empeoró muy bruscamente. Ahora todavía está allí, recibiendo atención hospitalaria porque no termina de recuperarse del todo. Hay buenas noticias, sin embargo, y es que fuentes de buena solvencia han asegurado a la revista ¡Hola! que su evolución es favorable y podrá volver a casa en pocos días. La están tratando desde la UCI, por eso, así que su estado todavía es un poco complicado.

Cuando los médicos la vieron llegar y la sometieron a las primeras pruebas, rápidamente se habrían dado cuenta de que necesitaban operarla ese mismo día. Afortunadamente, la intervención fue «todo un éxito» y lograron «estabilizar la situación«. No se ha filtrado qué enfermedad tenía, pero por lo que parece todo habría comenzado con una indisposición muy fuerte. Por lo tanto, podría tratarse de algún problema estomacal o relacionado con esta zona del cuerpo. Sea como sea, siempre deben actuar con especial cuidado teniendo en cuenta sus antecedentes ya que ha padecido cáncer de ovarios. En Fiesta, de hecho, han explicado que un médico de su máxima confianza se ha trasladado hasta allí para seguir de cerca cómo se encuentra y qué le está pasando.

La periodista ha acabado ingresada | Instagram

Los amigos que han hablado con la prensa sobre este susto en su salud aseguran que Iker Casillas, su exmarido, está pendiente «en todo momento» de su evolución. Era habitual que pasaran el día de Reyes juntos con los niños, pero este año no ha podido ser porque ella continúa ingresada en un hospital canario. Ella no está sola, sin embargo, ya que la acompaña su pareja -que no la ha dejado sola en ningún momento, según dicen- y también la amiga del alma Isabel Jiménez que estaba pasando con ella estos días de vacaciones entre amigos.

Por el momento, continúa en un centro hospitalario de Lanzarote porque los médicos no ven aconsejable que se desplace a otro más grande porque tendrían que hacerlo en helicóptero. Sus amigos han comentado con la revista Semana que han llegado a tener «cierta preocupación», pero han pedido «prudencia» y evitar especulaciones por respeto hacia ella.

¿Qué le ha pasado a Sara Carbonero durante las vacaciones en las Islas Canarias?

Como decíamos, nada hacía indicar que Sara Carbonero acabaría ingresada porque todo lo que habíamos visto en su perfil de Instagram eran fotos en la playa y entre amigos muy contenta. Había publicado fotografías de grandes comidas, de la piscina, del sol, de paisajes bonitos y la casa que han alquilado para despedir el año con una gran reunión bonita. Ella no ha comenzado el año bien, sin embargo, ya que ha sufrido un problema de salud que la ha hecho sufrir y preocupar a los suyos.

Sara Carbonero estaba disfrutando mucho de las vacaciones | Instagram

Habrá que ver cómo evoluciona y si se llega a saber qué es exactamente lo que le ha pasado. Por el momento, los seguidores manifiestan su preocupación y llenan su perfil de Instagram de mensajes que dejan claro que le desean una recuperación que llegue pronto para poder disfrutar del 2026 con los suyos y con salud que acaba siendo importante.