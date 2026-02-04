Sara Carbonero ha comenzado el año en el hospital debido a un problema de salud inesperado que sufrió durante las vacaciones que estaba pasando con un grupo de amigos en Lanzarote. Su estado de salud se ha visto afectado después de superar un cáncer y, ahora, ha requerido atención médica urgente por un empeoramiento que no se ha filtrado de qué tipo ha sido. Lo que sí ha hecho ha sido romper su silencio ahora que ha recibido el alta y ya está en casa, donde ha podido celebrar el cumpleaños con sus hijos.

En una carta muy sincera y emotiva que ha compartido en Instagram, la presentadora confiesa que “nunca” se había sentido tan feliz por cumplir un año más o con tantos motivos para “dar las gracias”: “Cerré el 2025 con una lista corta de deseos, pero la vida tenía otros planes. Ha sido duro y aún lo es, aunque ya veo los rayos de sol entre tantas nubes grandes”, confiesa.

Sara Carbonero explica que tuvo que ingresar en quirófano de urgencia hace apenas un mes, una intervención que no esperaba y que la asustó mucho: “Llena de incertidumbre”. Está recuperada, pero aún no del todo: “Ya no duele, el miedo ha dado paso a la gratitud, la serenidad y la calma”. No le gusta romantizar los problemas de salud, pero le aportan la parte positiva de ayudarla a darse cuenta de que tiene una gran cantidad de gente que la quiere y que se preocupa por ella: “No sé cómo devolver tanto amor”.

Y, en este punto, ha querido agradecer el apoyo a los médicos, la familia y sus amigos por no soltarle la mano “nunca”: “También a mi hermana y a Jota, mi chico, que no se separaron de mí ni un minuto en los momentos más difíciles”. Una carta de agradecimiento pública en la que también ha tenido un gesto hacia su exmarido, Iker Casillas: “Las gracias a Iker y mi madre por cuidar y proteger lo que más amo cuando yo no podía”, dice haciendo referencia a sus hijos.

Sara Carbonero celebra el cumpleaños tras otro susto de salud

Sara Carbonero, después de todo, se ha terminado dando cuenta de que la vida es “frágil e imprevisible”. No obstante, confía en mantener la esperanza y la gratitud porque no puede cambiar “las cartas que nos tocan”: “Lo único que depende de nosotros es la actitud”.

En el día de su cumpleaños, cuenta que ha almorzado sopa de cebolla en su restaurante francés favorito, que ha paseado por el centro de Madrid, que ha reído con las amigas y que ha soplado las velas con los niños: “Hoy cumplo un año más con una cicatriz nueva que me recuerda que he superado otra piedra en el camino”.

Sara Carbonero celebra el cumpleaños con los hijos | Instagram

Y termina con más agradecimientos: “Gracias por todas las felicitaciones, los buenos deseos y la energía que me llega y que lo cura todo”.