La preocupación por Sara Carbonero es máxima después de que saliera a la luz que había sido ingresada de urgencia en un hospital de las Islas Canarias. La periodista estaba disfrutando de las vacaciones de Navidad con sus personas de confianza, la periodista Isabel Jiménez y su novio José Luis Cabrera cuando después de la noche de Año Nuevo comenzó a encontrarse muy mal. La situación habría empeorado tanto que la exmujer de Iker Casillas se trasladó a Urgencias donde ha pasado por quirófano para tratar este problema de salud aún desconocido. Según explicó la revista HOLA de fuentes cercanas a la periodista, Sara Carbonero se trasladó a las urgencias de un centro médico de Lanzarote por un «fuerte dolor abdominal» por el cual tuvieron que «operarla de urgencia». Después de una semana en la Unidad de Cuidados Intensivos, los médicos decidieron que ya podía pasar a planta porque su situación había mejorado. ¿Y cómo se encuentra actualmente?

¿Cómo está Sara Carbonero? Las últimas novedades de su ingreso hospitalario

Es evidente que un ingreso de esta naturaleza, por sorpresa, y con el historial médico de la periodista, ha hecho saltar todas las alarmas. Cabe recordar que Sara Carbonero sufrió un cáncer de ovarios y sus antecedentes siempre hacen preocupar a todos por si se trata de una recaída. Según la citada revista, las fuentes cercanas a la presentadora explican que lo que ha pasado «no tiene nada que ver» con la enfermedad que le diagnosticaron en el año 2019. «No está grave. Ya es cuestión de que se recupere de la pequeña intervención», señalan estas fuentes. En todo caso, uno de sus médicos de confianza se trasladó hasta la isla para seguir de cerca la situación y la evolución de la paciente en esta etapa tan complicada.

Sara Carbonero, ingresada en el hospital durante las vacaciones | Europa Press

Por otro lado, su círculo se muestra optimista y aunque mantienen cierto silencio respecto a los detalles más personales de este problema de salud por el que ha pasado por quirófano, apuntan que se va recuperando poco a poco y que está «animada». «Ya responde, está activa en las redes y, aunque el ritmo es lento, la evolución es buena», explican. También Iker Casillas compartió algunos detalles de la situación de su exmujer y madre de sus hijos, admitiendo que «no hacía falta preocuparse» y que Sara volvería pronto a casa. Se espera, pues, que estas buenas noticias vengan acompañadas del alta hospitalaria para poder regresar a casa y dejar atrás un comienzo de año complicado.

La reflexión de Sara Carbonero para comenzar el año

Su comienzo de año coincidió con una escapada a las Islas Canarias que estaba disfrutando al máximo. De hecho, el primer día del año compartió una reflexión muy bonita en la que revelaba cómo habían sido las últimas horas de 2025 y el inicio de un nuevo año que ha terminado torciéndose de manera imprevista.

«Las últimas horas de 2025 y las primeras de 2026 no han podido ser mejores. Baños en el mar, la isla más bonita y una compañía de lujo», escribió. Un año más repitió deseo para el año nuevo, «mucha salud» y «mucho amor para todos«. Un deseo que pocas horas después daría un giro inesperado, pero que solo queda confiar en que será un susto que pueda olvidar muy pronto. «Buena música, ilusión, ganas y coraje para poder enfrentar los obstáculos que nos ponga la vida y actitud, siempre actitud», pidió. Que todo se haga realidad para que Sara Carbonero supere este obstáculo y continúe su 2026 con más buenas noticias.