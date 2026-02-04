Sara Carbonero ha començat l’any a l’hospital per culpa d’un problema de salut inesperat que va patir durant les vacances que estava passant amb un grup d’amics a Lanzarote. El seu estat de salut ha quedat malmès després de superar un càncer i, ara, ha requerit d’atenció mèdica urgent per un empitjorament que no s’ha filtrat de quin tipus ha estat. El que sí que ha fet ha estat trencar el seu silenci ara que ha rebut l’alta i ja està a casa, on ha pogut celebrar l’aniversari amb els seus fills.
En una carta molt sincera i emotiva que ha compartit a Instagram, la presentadora confessa que “mai” no s’havia sentit tan feliç per complir un any més o amb tants motius per “donar les gràcies”: “Vaig tancar el 2025 amb una llista curta de desitjos, però la vida tenia uns altres plans. Ha estat dur i encara ho és, encara que ja veig els rajos de sol entre tants núvols grans”, confessa.
Sara Carbonero explica que va haver d’ingressar a quiròfan d’urgència fa tot just un mes, una intervenció que no s’esperava i que va espantar-la molt: “Plena d’incertesa”. Està recuperada, però encara no del tot: “Ja no fa mal, la por ha donat pas a la gratitud, la serenitat i la calma”. No li agrada romantitzar els problemes de salut, però l’aporten la part positiva d’ajudar-la a adonar-se que té una gran quantitat de gent que l’estima i que es preocupa per ella: “No sé com retornar tant d’amor”.
I, en aquest punt, ha volgut agrair el suport als metges, la família i els seus amics per no deixar-li anar la mà “mai”: “També a la meva germana i a Jota, mi chico, que no van separar-se de mi ni un minut en els moments més difícils”. Una carta d’agraïment pública en la que també ha tingut un gest cap al seu exmarit, Iker Casillas: “Les gràcies a Iker i la meva mare per cuidar i protegir el que més estimo quan jo no podia”, diu tot fent referència als seus fills.
Sara Carbonero celebra l’aniversari després d’un altre ensurt de salut
Sara Carbonero, després de tot, s’ha acabat adonant que la vida és “fràgil i imprevisible”. No obstant això, confia en mantenir l’esperança i la gratitud perquè no pot canviar “les cartes que ens toquen”: “L’única cosa que depèn de nosaltres és l’actitud”.
En el dia del seu aniversari, explica que ha dinat sopa de ceba en el seu restaurant francès preferit, que ha passejat pel centre de Madrid, que ha rigut amb les amigues i que ha bufat les espelmes amb els nens: “Avui faig un any més amb una cicatriu nova que em recorda que he superat una altra pedra al camí”.
I acaba amb més agraïments: “Gràcies per totes les felicitacions, els bons desitjos i l’energia que m’arriba i que ho cura tot”.