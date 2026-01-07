Sara Carbonero ha hagut de ser ingressada a l’hospital durant les seves vacances a les Illes Canàries. La periodista va començar a trobar-se malament després de la nit de Cap d’Any i, el dia 2, va veure’s forçada a acudir a Urgències perquè el seu estat de salut va empitjorar molt bruscament. Ara encara és allà, rebent atenció hospitalària perquè no acaba de recuperar-se del tot. Hi ha bones notícies, però, i és que fonts de bona solvència han assegurat a la revista ¡Hola! que la seva evolució és favorable i podrà tornar a casa d’aquí a pocs dies. L’estan tractant des de l’UCI, per això, així que el seu estat encara és una mica complicat.
Quan els metges van veure-la arribar i la van sotmetre a les primeres proves, ràpidament s’haurien adonat que necessitaven operar-la aquell mateix dia. Afortunadament, la intervenció va ser “tot un èxit” i van aconseguir “estabilitzar la situació“. No s’ha filtrat quina malaltia tenia, però pel que sembla tot hauria començat amb una indisposició molt forta. Per tant, podria tractar-se d’algun problema estomacal o relacionat amb aquesta zona del cos. Sigui com sigui, sempre han d’actuar amb especial cura tenint en compte els seus antecedents ella que ha patit càncer d’ovaris. A Fiesta, de fet, han explicat que un metge de la seva màxima confiança s’ha traslladat fins allà per seguir de prop com es troba i què li està passant.
Els amics que han parlat amb la premsa sobre aquest ensurt en la seva salut asseguren que Iker Casillas, el seu exmarit, està pendent “en tot moment” de la seva evolució. Era habitual que passessin el dia de Reis junts amb els nens, però enguany no ha pogut ser perquè ella continua ingressada en un hospital canari. Ella no està sola, però, ja que l’acompanya la seva parella -que no l’ha deixat sola en cap moment, pel que diuen- i també l’amiga de l’ànima Isabel Jiménez que estava passant amb ella aquests dies de vacances entre amics.
De moment, continua en un centre hospitalari de Lanzarote perquè els metges no veuen aconsellable que es desplaci a un altre més gran perquè ho haurien de fer amb helicòpter. Els seus amics han comentat amb la revista Semana que han arribat a tenir “certa preocupació”, però han demanat “prudència” i evitar especulacions per respecte cap a ella.
Què li ha passat a Sara Carbonero durant les vacances a les Illes Canàries?
Com dèiem, res no feia indicar que Sara Carbonero acabaria ingressada perquè tot el que havíem vist al seu perfil d’Instagram eren fotos a la platja i entre amics ben contenta. Havia publicat fotografies de grans àpats, de la piscina, del sol, de paisatges macos i la casa que han llogat per acomiadar l’any amb una gran reunió maca. Ella no ha començat l’any bé, per això, ja que ha patit un problema de salut que l’ha fet patir i preocupar als seus.
Caldrà veure com evoluciona i si s’acaba sabent què és exactament el que li ha passat. De moment, els seguidors manifesten la seva preocupació i omplen el seu perfil d’Instagram de missatges que deixen clar que li desitgen una recuperació que arribi aviat per poder gaudir del 2026 amb els seus i amb salut que acaba sent important.