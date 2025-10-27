Novetats en el cas del robatori que va patir Iker Casillas a casa seva, situada a Pozuelo de Alarcón, Madrid. L’exjugador del Reial Madrid va patir un robatori per part de “dues persones de la seva confiança”. Tal com va sortir a la llum la setmana passada, Iker Casillas havia patit un furt de cinc rellotges de luxe valorats en 200.000 euros. Els fets havien passat el mes de març d’aquest any, quan la seva treballadora de la llar va orquestrar un furt amb la seva parella, un dels membres de la seguretat que vigilen la urbanització en què resideix Casillas. Aquest cap de setmana el programa Fiesta ha aportat nous detalls sobre el cas.
Com es va orquestrar el robatori a casa d’Iker Casillas?
El pla era meticulós. Substituïen peces originals per imitacions, però Casillas, que és un gran aficionat als rellotges, es va adonar que eren falsos i va avisar la policia, van explicar des de El programa de Ana Rosa. Doncs bé, ara ha estat el programa Fiesta de Telecinco qui ha aconseguit més detalls del cas. La col·lecció de rellotges del futbolista era l’objectiu de la parella, que es dedicaven a fer el canvi de les peces de luxe per imitacions. Un cop Iker Casillas, gran fan d’aquests articles de luxe, es va adonar que no eren els originals, va denunciar a la policia el que havia passat, i va ser ells qui van organitzar un pla per poder enxampar la parella. Sembla, però, que el vigilant de seguretat, tenia problemes econòmics i el robatori i la posterior venda dels articles per peces era la seva oportunitat per aconseguir els diners necessaris.
Un robatori gairebé de pel·lícula
Expliquen que les autoritats només van necessitar quatre dies per detenir els lladres des que Iker Casillas, aquest mes d’octubre, va adonar-se que la seva preuada col·lecció havia estat alterada. Segons explica el citat programa, el vigilant de seguretat s’ha anomenat l’autor intel·lectual del robatori. Ell hauria estat l’encarregat d’aconseguir les rèpliques dels originals que la seva parella i empleada de la llar de l’exfutbolista introduïa dins el domicili. El matrimoni, però, estava a punt de traslladar-se a l’estranger amb els diners que havien aconseguit gràcies a la venda de les parts dels rellotges, però l’alerta de l’exjugador va truncar els seus plans completament. Un robatori ben bé de pel·lícula que ha acabat amb dos detinguts a l’espera de ser jutjats per un delicte de robatori de més de 200.000 euros.