Iker Casillas ha estat víctima d’un robatori impactant. L’exporter del Reial Madrid ha patit un furt elaborat per dues persones “de la seva màxima confiança” a la seva residència ubicada a Pozuelo, segons ha explicat El Programa de Ana Rosa aquest divendres. Però que s’han endut? Els acusats són una treballadora de la llar i la seva parella, una persona que treballa dins la seguretat de la urbanització on viu el futbolista, que haurien robat rellotges per valor de 200.000 euros. “El pla era meticulós. Substituïen peces originals per imitacions, però Casillas, que és un gran aficionat als rellotges, es va adonar que eren falsos i va avisar la policia”, expliquen des del programa de Telecinco.
Un robatori elaborat per persones de confiança del futbolista
Segons les informacions compartides pel programa, Iker Casillas estaria “impactat” perquè es tracta de dues persones que estaven “treballant dins de casa seva”. A més a més, expliquen com la policia hauria aconseguit enxampar els lladres. Iker Casillas és un gran aficionat a les col·leccions de rellotges cars i aviat es va adonar que n’hi havia alguns models que eren falsos -el modus operandi de la parella hauria estat canviant els originals per imitacions-. “Van organitzar una trampa per a la treballadora de la llar i van aconseguir que piqués per detenir-la”, exposen.
Peces molt cares que volien posar a la venda per parts
Com ha explicat el magazín matinal, tant la treballadora de la llar com la seva parella, un vigilant de seguretat de la urbanització de Pozuelo on viu Iker Casillas, han estat detinguts per aquest robatori i ara “han passat a disposició judicial”. I què volien fer amb els rellotges? La idea era vendre’ls per peces, perquè el botí exclusiu ascendia a un valor de 200.000 euros. Entre els detalls que han sortit a la llum, expliquen que aquesta persona de la confiança de l’exjugador de futbol feia cinc anys que treballava per a ell i que havien aconseguit endur-se cinc rellotges. Del botí la policia hauria aconseguit rescatar un intacte i altres peces dels altres models, tot i que dins el domicili dels acusats hi havia més rellotges falsos, fet que podria explicar que la sostracció d’aquestes peces de luxe podria haver continuat si no els haguessin enxampat.
Ara per ara, el robatori s’estima en un valor 200.000 euros, una xifra que podria augmentar per l’origen d’aquests rellotges, molt d’ells amb inscripcions i detalls dels títols que ha aconseguit Casillas durant la seva carrera futbolística i que, per tant, els converteixen en peces “de valor incalculable”. Ara per ara, l’ensurt que s’ha endut Iker Casillas és important, sobretot tenint en compte que eren persones que coneixien perfectament els detalls més desconeguts de la seva llar.