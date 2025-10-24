Iker Casillas ha sido víctima de un robo impactante. El exportero del Real Madrid ha sufrido un hurto elaborado por dos personas «de su máxima confianza» en su residencia ubicada en Pozuelo, según ha explicado El Programa de Ana Rosa este viernes. Pero ¿qué se han llevado? Los acusados son una trabajadora del hogar y su pareja, una persona que trabaja dentro de la seguridad de la urbanización donde vive el futbolista, que habrían robado relojes por valor de 200.000 euros. «El plan era meticuloso. Sustituían piezas originales por imitaciones, pero Casillas, que es un gran aficionado a los relojes, se dio cuenta que eran falsos y avisó a la policía», explican desde el programa de Telecinco.

Iker Casillas, víctima de un robo en su casa por parte de una empleada del hogar | Europa Press

Un robo elaborado por personas de confianza del futbolista

Según la información compartida por el programa, Iker Casillas estaría «impactado» porque se trata de dos personas que estaban «trabajando dentro de su casa». Además, explican cómo la policía habría conseguido atrapar a los ladrones. Iker Casillas es un gran aficionado a las colecciones de relojes caros y pronto se dio cuenta que había algunos modelos que eran falsos -el modus operandi de la pareja habría sido cambiar los originales por imitaciones-. «Organizaron una trampa para la trabajadora del hogar y consiguieron que cayera para detenerla», exponen.

Piezas muy caras que querían poner a la venta por partes

Como ha explicado el magazín matutino, tanto la trabajadora del hogar como su pareja, un vigilante de seguridad de la urbanización de Pozuelo donde vive Iker Casillas, han sido detenidos por este robo y ahora «han pasado a disposición judicial». ¿Y qué querían hacer con los relojes? La idea era venderlos por piezas, porque el botín exclusivo ascendía a un valor de 200.000 euros. Entre los detalles que han salido a la luz, explican que esta persona de confianza del exjugador de fútbol llevaba cinco años trabajando para él y que habían conseguido llevarse cinco relojes. Del botín la policía habría conseguido rescatar uno intacto y otras piezas de los otros modelos, aunque dentro del domicilio de los acusados había más relojes falsos, lo que podría explicar que la sustracción de estas piezas de lujo podría haber continuado si no los hubieran atrapado.

Iker Casillas, víctima de un robo por valor de 200.000 euros en su casa | Europa Press

Por ahora, el robo se estima en un valor de 200.000 euros, una cifra que podría aumentar por el origen de estos relojes, muchos de ellos con inscripciones y detalles de los títulos que ha conseguido Casillas durante su carrera futbolística y que, por tanto, los convierten en piezas «de valor incalculable». Por ahora, el susto que se ha llevado Iker Casillas es importante, sobre todo teniendo en cuenta que eran personas que conocían perfectamente los detalles más desconocidos de su hogar.