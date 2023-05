Per què tenen tan mala relació Georgina i la mare de Cristiano Ronaldo?

Georgina Rodríguez i Cristiano Ronaldo van començar a sortir junts fa set anys, una relació consolidada que ha estat envoltada de rumors de crisi des del principi. Se’ls ha acusat d’estar junts per conveniència i de no estimar-se realment, encara que ells han fet l’impossible per negar-ho. Publiquen fotos junts, es dediquen missatges romàntics, es fan regals caríssims… Sempre intentant demostrar que tenen una vida familiar activa i que encadenen un pla junts rere un altre. En aquestes trobades amb la família, però, no hi té cabuda la mare del futbolista.

Són molts els mitjans de comunicació que han donat per fet que Georgina i Dolores Aveiro no se suporten. És cert que els fotògrafs les van captar juntes per allà el 2016, però la bona relació entre elles va durar poc. Moltes fonts properes han assegurat que intenten no coincidir i que la mare de Cristiano no dissimula la poca simpatia que sent per la noia. El seu perfil d’Instagram està ple de fotografies amb Cristiano i els nens, però pràcticament ni rastre de Georgina. És per això que s’ha parlat molt sobre aquest tema, una enemistat de la qual no es tenia constància del motiu… fins ara.

Look ha pogut obtenir informació al respecte i publiquen quin seria un dels motius de la forta animadversió entre elles. La sorpresa? Que un quadre tindria tota la culpa. L’estiu del 2016, Cristiano va demanar-li a Georgina que deixés de treballar i que abandonés el pis de soltera que tenia a Madrid. La va convidar a viure amb ell en la mansió de La Finca, una casa que va permetre que ella redecorés al seu gust quan van començar a viure junts. Georgina va comprar un munt de mobles nous i també elements decoratius. A sobre de la xemeneia hi hauria un retrat del futbolista i la seva mare, el que ella va voler treure d’allà ràpidament. El va substituir per un altre quadre i això hauria fet enfadar moltíssim a la sogra.

Una de les poques fotos de Georgina i la seva sogra | Instagram

La mare de Cristiano Ronaldo va felicitar-li l’aniversari fa tres anys | Instagram

La mare de Cristiano Ronaldo va adonar-se que la jove havia tret el seu quadre

“En una visita de la matriarca, va notar que el quadre no estava al seu lloc. No va dir res. Ara bé, ella va indagar per si sola on estava el quadre i va trobar-lo al garatge. El seu disgust va ser encara més gran quan va adonar-se que no estava ni tan sols penjat, sinó recolzat contra la paret. En aquell moment va fer creu a la model“, expliquen. En un programa de la televisió portuguesa afegeixen més informació al respecte: “Amb el pas del temps, Georgina va col·locar en el lloc del quadre un retrat seu”.

Sempre s’ha dit que el naixement de la primera filla en comú de Georgina i Cristiano va suposar una pausa en el mal rotllo entre elles, però des de llavors haurien tingut uns quants alts i baixos per culpa del caràcter de la mare del futbolista: “És molt territorial i molt dels seus, així com gelosa de tot el que tingui a veure amb ell”. Una història familiar complicada que continuaria bastant freda després de tants anys, pel que sembla. Cap de les dues mai no ha volgut concedir declaracions al respecte, encara que hi ha vegades en què sobren les paraules. No es tenen simpatia, sigui pel motiu del quadre o per una incompatibilitat de caràcters. La qüestió és que totes dues formen part de la vida del futbolista, que viu la vida.