Dani Martín reacciona als rumors de la seva retirada de la música

Dani Martín ha rebut moltíssims missatges dels fans aquesta setmana després de fer-se viral que estava, presumptament, pensant en retirar-se de la música. El cantant, conegut especialment per la seva etapa al capdavant d’El Canto del Loco, va publicar un post en el seu Instagram que va fer pensar que volia deixar el món musical després de 22 anys en la cúspide. Ara bé, en realitat el que volia dir és que es prendrà un descans temporal per poder compondre més temes.

Què deia en el text? Una confessió rere una altra: “Soc una persona amb tendència a engreixar, amb ansietat, amb dificultat per concentrar-me i ser capaç d’aprendre a tocar un instrument musical de manera que consideri correcta. He après a cantar i no fer-me mal en la gola en aquests últims temps, m’he d’aprendre les coses de memòria, em sé tot sobre el pop-rock espanyol, no sé res de tècnica d’àudio i no sé produir un patró de bateria per a una cançó. Vaig tenir una banda d’èxit, he escrit un munt de cançons que formen part de la vida d’algunes persones. Després em vaig separar de la meva banda i tot s’ha anat convertint en una cosa molt i molt maca”.

“Emocionalment no soc una persona molt equilibrada, pateixo molt. Gaudeixo molt a l’escenari, ara sense beure alcohol molt més. No soc un gran cantant, tampoc no sé si ho faig bé i la veritat és que hi ha una cosa que em sorprèn, que 22 anys després continuï passant tot això amb la síndrome de l’impostor tan gran que tinc. Mai no vaig pensar que passaria res del que ha passat en aquesta gira. Gràcies per tot. Acabar a La Riviera era necessari per a mi abans de tornar a la realitat de ser Daniel, el que viu en el seu sofà, el que beu vi, juga a futbol malament, però li posa el cor. Tocar terra”, ha afegit.

Un missatge de Dani Martín preocupa els fans | Instagram

I la part que més ha preocupat ha estat en la que ha dit als fans que es tornarien a veure d’aquí un temps: “Ens veiem en uns anys, sigueu feliços. No seguiré modes ni a modificar el meu so per arribar als Grammy. Prefereixo aconseguir els Grammy fent el reggaeton que fa Jorge Drexler i fent els duets que fa ell en els seus discos i continuar els seus camins orgànics i sincers. Penso continuar sent qui soc, només milloraré com a persona. Fins després, fins sempre, fins quan sorgeixi de debò. Gràcies, blackout“.

Dani Martín nega que vulgui retirar-se de la música indefinidament

En el segon comunicat que ha publicat, ha matisat les seves paraules: “Tot aquell que sigui intel·ligent i hagi llegit el meu últim post ha de saber treure la conclusió del que he volgut dir. No em retiro de la música i tampoc no entraré en una presó per millorar com a persona. Necessitava descansar, el que necessiten tots quan acabem una gira o s’ha acabat una etapa. Hem de gaudir, hem de viure per començar una altra nova”.

I, a partir d’aquí, ha estat ell mateix el qui ha insistit en què no era un adéu per sempre: “Però per què mentiu? Quins problemes de salut tinc? Necessitat de descans? Rosàcea? Qui ha dit que deixi la música? Ai el clickbait. És tan maco fer periodisme maco. Per què no ho practiqueu?”, ha dit tot compartint una notícia que deia que es retirava de la música.

Dani Martín nega que vulgui retirar-se | Instagram

El cantant diu què hi ha de veritat en els rumors | Instagram

Un cantant que ha decidit retirar-se temporalment, només per poder descansar.