Álvaro de Luna i Laura Escanes formen la parella de moda des que confirmessin que estaven junts. El cantant i la influencer comparteixen moltes fotos romàntiques en els seus respectius perfils d’Instagram i això encanta als seus fans, que demanen més i més detalls sobre la seva relació. Doncs bé, estaran contentíssims ara que l’andalús ha concedit una entrevista a La Resistencia i ha acabat traient a la llum secrets de la vida amb l’ex de Risto Mejide.

La pregunta més icònica del programa de David Broncano té a veure amb la freqüència de relacions sexuals que mantenen els seus convidats. Sorprenentment, Álvaro de Luna ha respost sense cap mena de problema. La xifra que ha donat ha deixat amb la boca oberta al presentador: “Bua, no sé… Quantes vegades? Bastantes. En els últims 30 dies, n’haurem fet uns 30“.

Ràpidament, ha aclarit que no és que mantinguin relacions íntimes cada dia: “Hi ha dies que no ho fem i d’altres que ho compensem fent-ho a l’esmorzar, al dinar i al berenar. És normal i està bé la xifra, no? Tampoc no és massa, oi?”, deia tot indignant a la resta de col·laboradors perquè clarament és una freqüència molt alta.

Álvaro de Luna dona detalls de la vida sexual amb Laura Escanes | Movistar +

Els pares d’Álvaro de Luna reaccionen en directe a la confessió del fill

A les grades es trobaven els seus pares i David Broncano no ha dubtat en preguntar-los directament què els semblava aquesta agitada vida sexual del seu fill. La mare ha seguit el joc del programa i ha assentit quan li han preguntat si ja s’ensumava que ho feien tant. Álvaro de Luna, sorprès, li deia que no entenia com ho sabia: “Però si no hem parlat d’això!”. Ella, però, confessava que li havien xivat: “El seu pare m’ha dit que té falta de calci últimament. Jo estic contenta per ell, però el seu pare més”.

Era en aquest moment quan passaven el micròfon al pare del cantant, que demostrava que és d’ell qui ha tret una libido tan alta: “Aquesta és l’única cosa en la qual ens assemblem”.

Álvaro de Luna reconeix que està guanyant molts diners

Per una altra banda, l’artista també ha volgut respondre a la pregunta econòmica del programa. David Broncano sempre intenta esbrinar quants diners tenen al banc els seus convidats, una curiositat que també ha volgut satisfer en aquesta ocasió.

El cantant de Todo contigo i Juramento eterno de sal ha reconegut que està guanyant molts diners últimament: “Em va bé econòmicament parlant, sí“. Ara bé, ha deixat clar que no volia donar més detalls o una xifra concreta i ha quedat la incògnita per a una hipotètica segona entrevista.