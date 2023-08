Laura Escanes esclata per la publicació de fotos editades on surt despullada

Laura Escanes ha esclatat per la publicació d’unes fotos seves editades per la intel·ligència artificial on surt despullada, com ja li va passar a Rosalía recentment en un cas molt sonat. A través d’una piulada a Twitter, Escanes ha explicat que ha rebut un enllaç on hi ha fotos seves despullada que han estat editades i creades per la intel·ligència artificial. “A part de sentir-me totalment utilitzada i exposada, hi ha una cosa que fa que em bulli la sang. El cos d’una dona no s’utilitza. Ni pel plaer ni per a abusar ni manipular“, ha etzibat en un tuit amb gairebé 35.000 likes. Escanes ha insistit que li “repugna” la persona que ha creat aquestes fotos i les ha difós, però també “els qui estan allà i els sembla divertit i callen”.

Alguns usuaris li han recriminat que algunes influencers pengen fotos seminues a Instagram per guanyar popularitat. Escanes no ho ha dubtat i ha respost de forma contundent. De fet, la resposta ha estat tan aplaudida que la usuària que li havia recriminat inicialment ha esborrat el tuit. En la resposta, la influencer li explicava que existeix el “consentiment o decisió pròpia” i que si una dona ho fa perquè ho decideix i és el seu cos “no té res de dolent”. “Que ho facin amb el meu, decidint per mi, sense consentiment, no és el mateix. Si vull despullar-me jo decideixo quan fer-ho, no uns energúmens”, ha reblat.

“No he donat consentiment perquè em posin un cony random”

Altres usuaris han compartit fotos que ella mateixa ha penjat i on se la veu sense biquini a Menorca. “Et refereixes a aquestes? Utilitzada i exposada per la intel·ligència artificial”, li diu irònicament un usuari que ha estat titllat de masclista per altres tuitaires. Escanes ha tornat a respondre immediatament: “Si em vull despullar, em despullo jo. Com en aquestes fotos. Però no he donat CONSENTIMENT perquè editin una foto meva per a posar-me pits i posar un cony random. A veure si ho entenem”.