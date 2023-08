Laura Escanes estalla por la publicación de fotos editadas donde sale desnudada

Laura Escanes ha estallado por la publicación de fotos editadas por la inteligencia artificial donde sale desnuda, como ya le pasó a Rosalía recientemente en un caso muy sonado. A través de un mensaje en Twitter, Escanes ha explicado que ha recibido un enlace donde hay fotos suyas desnuda que han sido editadas y creadas por la inteligencia artificial. «Aparte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay una cosa que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni por el placer ni para abusar ni manipular«, ha espetado en un tweet con casi 35.000 likes. Escanes ha insistido que le «repugna» la persona que ha creado estas fotos y las ha difundido, pero también «quienes están allí y les parece divertido y callan».

Algunos usuarios le han recriminado que algunas influencers cuelgan fotos semidesnudas en Instagram para ganar popularidad. Escanes no lo ha dudado y ha respondido de forma contundente. De hecho, la respuesta ha sido tan aplaudida que la usuaria que le había recriminado inicialmente ha borrado el tweet. En la respuesta, la influencer le explicaba que existe el «consentimiento o decisión propia» y que si una mujer lo hace porque lo decide y es su cuerpo «no tiene nada de malo». «Que lo hagan con el mío, decidiendo por mí, sin consentimiento, no es el mismo. Si quiero desnudarme, yo decido cuando hacerlo, no unos energúmenos», ha remachado.

«No he dado consentimiento para que me pongan un coño random»

Otras usuarios han compartido fotos que ella misma ha colgado y donde se la ve sin biquini en Menorca. «Te refieres a estas? Utilizada y expuesta por la inteligencia artificial», le dice irónicamente un usuario que ha sido tildado de machista por otros tuitaires. Escanes ha vuelto a responder inmediatamente: «Si me quiero desnudar, me desnudo yo. Cómo en estas fotos. Pero no he dado CONSENTIMIENTO para que editen una foto mía para ponerme pechos y poner un coño random. A ver si lo entendemos».