Laura Escanes confessa si és cert que s’ha operat el nas i els llavis

Laura Escanes està més que acostumada a rebre per totes bandes. La gent comenta –i critica– absolutament tot el que fa, un hate que ve inclòs en el paquet d’influencer. L’últim gest que ha generat comentaris negatius és la imatge renovada que ha lluït aquest inici de curs. S’ha tenyit els cabells de pèl-roig i, alguns, consideren que també hauria passat per quiròfan per retocar-se el nas i els llavis. A les últimes fotografies que ha compartit se li veuen els llavis més gruixuts i els més malpensats creuen que no té res a veure amb el maquillatge, sinó que seria el Botox qui explicaria aquest augment de volum sobtat.

La barcelonina i exdona de Risto Mejide ha volgut defensar-se i, per tal de fer-ho, ha compartit un missatge d’una persona que la defensa després de totes les crítiques al seu canvi físic: “I si t’operes els llavis què passa?”, es pregunta aquest seguidor. Ella ha volgut agrair la defensa i l’ha aprofitat per compartir què pensa sobre el tema: “Tampoc no passaria res, però m’encanta la gent que dona per fet coses que no han passat a la meva vida”, diu irònicament. Laura Escanes lamenta que la gent s’inventi coses: “D’igual manera, presumptament m’he fet una rinoplàstia… en fi, comencem bé el curs”.

En un petit escrit arran d’aquesta allau de missatges, ha deixat clar que no té res a amagar: “També crec que després de tants anys a les xarxes socials heu vist que quan m’he operat del pit, us ho he dit. Quan m’he posat Botox, us ho he dit. Quan em vaig separar, ho vaig dir. Quan em vaig enamorar, també ho vau veure. Fins i tot quan em vaig operar d’hemorroides ho vaig acabar dient. No tinc molt a amagar… Si m’hagués posat més llavis o m’hagués operat el nas no creieu que també us ho hauria dit?”.

Laura Escanes es defensa | Instagram

Laura Escanes torna a canviar de look abans de començar un nou curs

Laura Escanes tindrà una tardor plena de projectes de feina. Entre ells, segurament el que més cridarà l’atenció serà l’estrena de La Travessa. La influencer serà presentadora de TV3 per primera vegada en un programa als Pirineus en què algunes parelles competiran en proves físiques a la muntanya. Deu estar nerviosa del resultat i, sobretot, de la reacció dels teleespectadors. De moment no hi ha data d’estrena oficial, però la cadena confia molt en aquest fitxatge bomba i així ho han assegurat en la presentació de la nova temporada.

Pel que fa a la seva vida sentimental, continua omplint Instagram de fotografies romàntiques amb Álvaro de Luna. Aquest ha estat un estiu molt especial per a ells, una parella que ha fet el pas de sortir a la llum i dedicar-se paraules tendres en públic.