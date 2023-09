Laura Escanes confiesa si es cierto que se ha operado la nariz y los labios

Laura Escanes está más que acostumbrada a recibir por todas bandas. La gente comenta –y critica– absolutamente todo lo que hace, un hate que viene incluido en el paquete de influencer . El último gesto que ha generado comentarios negativos es la imagen renovada que ha lucido este inicio de curso. Se ha teñido el pelo de pelirrojo y, algunos, consideran que también habría pasado por quirófano para retocarse la nariz y los labios. En las últimas fotografías que ha compartido se le ven los labios más gruesos y los más malpensados creen que no tiene nada que ver con el maquillaje, sino que sería el Bótox el que explicaría este aumento de volumen repentino.

La barcelonesa y ex mujer de Risto Mejide ha querido defenderse y, para hacerlo, ha compartido un mensaje de una persona que la defiende después de todas las críticas a su cambio físico: «¿Y si te los pones qué pasa?», se pregunta este seguidor. Ella ha querido agradecer la defensa y lo ha aprovechado para compartir qué piensa sobre el tema: «Tampoco pasaría nada, pero me encanta la gente que da por hecho cosas que no han pasado en mi vida», dice irónicamente. Laura Escanes lamenta que la gente se invente cosas: «De igual manera, presuntamente me he hecho una rinoplastia… en fin, empezamos bien el curso».

En un pequeño escrito a raíz de esta avalancha de mensajes, ha dejado claro que no tiene nada que esconder: «También creo que después de tantos años en las redes sociales habéis visto que cuando me he operado del pecho, os lo he dicho. Cuando me he puesto Bótox, os lo he dicho. Cuando me separé, os lo dije. Cuando me enamoré, también lo visteis. Incluso cuando me operé de hemorroides lo acabé diciendo. No tengo mucho a esconder… Si me hubiera puesto más labios o me hubiera operado la nariz ¿no creéis que también os lo habría dicho?».

Laura Escanes se defiende | Instagram

Laura Escanes vuelve a cambiar de look antes de empezar un nuevo curso

Laura Escanes tendrá un otoño lleno de proyectos de trabajo. Entre ellos, seguramente el que más llamará la atención será el estreno de La Travessa . La influencer será presentadora de TV3 por primera vez en un programa en los Pirineos en el que algunas parejas competirán en pruebas físicas en la montaña. Debe de estar nerviosa del resultado y, sobre todo, de la reacción de los telespectadores. De momento no hay fecha de estreno oficial, pero la cadena confía mucho en este fichaje bomba y así lo han asegurado en la presentación de la nueva temporada.

En cuanto a su vida sentimental, continúa llenando Instagram de fotografías románticas con Álvaro de Luna. Este ha sido un verano muy especial para ellos, una pareja que ha dado el paso de salir a la luz y dedicarse palabras tiernas en público.