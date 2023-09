Álvaro de Luna y Laura Escanes forman la pareja de moda desde que confirmaran que estaban juntos. El cantante y la influencer comparten muchas fotos románticas en sus respectivos perfiles de Instagram y esto encanta a sus fans, que piden más y más detalles sobre su relación. Pues bien, estarán contentísimos ahora que el andaluz ha concedido una entrevista a La Resistencia y ha acabado sacando a la luz secretos de la vida con la ex de Risto Mejide.

La pregunta más icónica del programa de David Broncano tiene que ver con la frecuencia de relaciones sexuales que mantienen sus invitados. Sorprendentemente, Álvaro de Luna ha respondido sin ningún tipo de problema. La cifra que ha dado ha dejado con la boca abierta al presentador: «Bua, no sé… ¿Cuántas veces? Bastantes. En los últimos 30 días, habremos hecho unas 30«.

Rápidamente, ha aclarado que no es que mantengan relaciones íntimas cada día: «Hay días que no lo hacemos y otros que lo compensamos haciéndolo en el almuerzo, en la comida y en la merienda. Es normal y está bien la cifra, ¿no? Tampoco es demasiado, ¿verdad?», decía indignando al resto de colaboradores porque claramente es una frecuencia muy alta.

Álvaro de Luna da detalles de la vida sexual con Laura Escanes | Movistar +

Los padres de Álvaro de Luna reaccionan en directo a la confesión del hijo

En las gradas se encontraban sus padres y David Broncano no ha dudado al preguntarles directamente qué los parecía esta agitada vida sexual de su hijo. La madre ha seguido el juego del programa y ha asentido cuando le han preguntado si ya se olía que lo hacían tanto. Álvaro de Luna, sorprendido, le decía que no entendía cómo lo sabía: «¡Pero si no hemos hablado de esto!». Ella, sin embargo, confesaba que se lo habían chivado: «Su padre me ha dicho que tiene falta de calcio últimamente. Yo estoy contenta por él, pero su padre más».

Era en este momento cuando pasaban el micrófono al padre del cantante, que demostraba que es de él quien ha sacado esta libido tan alta: «Esto es lo único en lo que nos parecemos».

Álvaro de Luna reconoce que está ganando mucho dinero

Por otra banda, el artista también ha querido responder a la pregunta económica del programa. David Broncano siempre intenta averiguar cuánto dinero tienen en el banco sus invitados, una curiosidad que también ha querido satisfacer en esta ocasión.