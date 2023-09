Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó, finalment, ho tenen tot llest per a la signatura del divorci. Han trigat més d’un any, però sembla que els advocats s’haurien posat d’acord i han redactat un escrit amb clàusules que els acontenten a tots dos. El procés ha estat molt llarg i les discussions haurien estat constants, això sí. Ara només quedaria la signatura per fer oficial una separació que, a la pràctica, va arribar fa molts mesos.

Diverses fonts asseguren a Vanitatis que el divorci es farà oficial durant el mes d’octubre: “No tenen pressa, però abans de novembre ja hauria d’estar tot”. Deixen clar que tots dos volen que el dia de la signatura es mantingui en secret i que no volen que es publiquin fotografies ni detalls sobre la mateixa. El que no han pogut evitar és que es filtri a la premsa que el lloc de reunió serà Barcelona i no Ginebra com s’havia dit.

Pel que fa al patrimoni que s’han de repartir, no hi ha gaire cosa. Més enllà dels diners, l’única propietat que comparteixen al 50% és el pis que tenen a Bidart. La intenció de Cristina seria mantenir-la perquè vol continuar anant a passar les vacances allà amb la família Urdangarin.

Tot preparat per al divorci d’Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó | Europa Press

Cristina de Borbó ha pagat viatges d’Iñaki Urdangarin perquè pogués veure els fills

Ara que els quatre fills que tenen són majors d’edat, el tema de la custòdia i la pensió de manutenció no serà un problema. Han acordat que serà Cristina de Borbó qui pagarà totes les despeses dels nois fins que s’independitzin: “Si algun dels quatre fills necessita ajuda econòmica en algun moment, seran Cristina i la seva família els qui se n’encarreguin”.

Ella cobra entre 250.000 i 300.000 € l’any, així que diners no li falten. S’havia especulat que podria pagar una pensió milionària al seu ex per ajudar-lo a mantenir un bon nivell de vida, però finalment la xifra que li passarà serà més modesta del que s’havia dit en un primer moment. Ara s’afirma que l’ajudarà “de manera modesta” només perquè pugui mantenir una relació fluida amb els fills sense haver d’estar pendent dels ingressos. Fins ara, Cristina hauria pagat alguns viatges d’Iñaki per anar a veure els seus fills. Això sí, insisteixen que “mai” no hauria cobrat una pensió de la infanta espanyola.

Pablo i Iñaki Urdangarin, junts al Palau blaugrana | Europa Press

Ara qualifiquen la seva relació de “bona“, el que hauria ajudat a què arribessin a un acord. Encara no estaria estipulada del tot aquesta ajuda “modesta” de Cristina a Iñaki, així que les fonts no s’atreveixen a dir una xifra concreta. El temps dirà a veure si és cert que acaben tancant aquest episodi tan desagradable de les seves vides, un divorci que han allargat durant molt de temps.