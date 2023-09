Filtran más detalles del acuerdo de divorcio de Iñaki Urdangarin y Cristina

Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, finalmente, lo tienen todo listo para la firma del divorcio. Han tardado más de un año, pero parece que los abogados se habrían puesto de acuerdo y han redactado un escrito con cláusulas que los contentan a los dos. El proceso ha sido muy largo y las discusiones habrían sido constantes, eso sí. Ahora solo quedaría la firma para hacer oficial una separación que, a la práctica, llegó hace muchos meses.

Diversas fuentes aseguran a Vanitatis que el divorcio se hará oficial durante el mes de octubre: «No tienen prisa, pero antes de noviembre ya tendría que estar todo». Dejan claro que los dos quieren que el día de la firma se mantenga en secreto y que no quieren que se publiquen fotografías ni detalles sobre la misma. Lo que no han podido evitar es que se filtre a la prensa que el lugar de reunión será Barcelona y no Ginebra como se había dicho.

En cuanto al patrimonio que se tienen que repartir, no hay mucha cosa. Más allá del dinero, la única propiedad que comparten al 50% es el piso que tienen en Bidart. La intención de Cristina seria mantenerlo porque quiere continuar yendo a pasar las vacaciones allí con la familia Urdangarin.

Todo preparado para el divorcio de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón | Europa Press

Cristina de Borbón ha pagado viajes de Iñaki Urdangarin para que pudiera ver a sus hijos

Ahora que los cuatro hijos que tienen son mayores de edad, el tema de la custodia y la pensión de manutención no será un problema. Han acordado que será Cristina de Borbón quien pagará todos los gastos de los chicos hasta que se independicen: «Si alguno de los cuatro hijos necesita ayuda económica en algún momento, serán Cristina y su familia quienes se encarguen».

Ella cobra entre 250.000 y 300.000 € el año, así que dinero no le falta. Se había especulado que podría pagar una pensión millonaria a su ex para ayudarlo a mantener un buen nivel de vida, pero finalmente la cifra que le pasará será más modesta del que se había dicho en un primer momento. Ahora se afirma que lo ayudará «de manera modesta» solo para que pueda mantener una relación fluida con los hijos sin tener que estar pendiente de los ingresos. Hasta ahora, Cristina habría pagado algunos viajes de Iñaki para ir a ver sus hijos. Eso sí, insisten que «nunca» no habría cobrado una pensión de la infanta española.

Pablo e Iñaki Urdangarin, juntos en el Palau azulgrana | Europa Press

Ahora califican su relación de «buena«, lo que habría ayudado a que llegaran a un acuerdo. Todavía no estaría estipulada del todo esta ayuda «modesta» de Cristina a Iñaki, así que las fuentes no se atreven a decir una cifra concreta. El tiempo dirá a ver si es cierto que acaban cerrando este episodio tan desagradable de sus vidas, un divorcio que han alargado durante mucho tiempo.