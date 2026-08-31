La consejera de Educación, Esther Niubó, ha decidido cesar a la secretaria general del departamento, Teresa Sambola, tras el fiasco de PISA, que la consejera señala como el “detonante” de un sistema en crisis. “Queremos encarar la segunda mitad de la legislatura fortaleciendo el departamento y la manera de liderar [el cambio] es con un relevo”, ha apuntado Niubó, que también ha anunciado la apertura de tres expedientes disciplinarios –dos a cargos técnicos y un tercero a un “alto cargo” del departamento– como posibles responsables de una “negligencia o desconocimiento” de sus funciones durante la realización de las pruebas PISA. La consejera aún no ha querido anunciar los nombres de los afectados a la espera de cerrar las diligencias abiertas, pero ha confirmado que ya no están en activo.

El departamento cierra así dos meses de especulaciones y cambios de versión. En su intervención en el Parlamento, Niubó afirmó que el departamento supo en marzo que “no se habían seguido unos parámetros metodológicos” en la elección de los alumnos que debían hacer PISA, pero no “qué impacto acabaría teniendo” este error. Una explicación matizada desde el Ministerio de Educación, también en manos socialistas, que poco después afirmó que sus técnicos supieron del alcance del problema en marzo. El error se detectó casi un año antes.

En una rueda de prensa de inicio de curso, Niubó ha admitido que hubo una mala comunicación inicial con los centros y que se podría haber actuado antes. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ministerio de Educación) advirtió reiteradamente –hubo hasta siete avisos, según Niubó– que había una tasa de exención demasiado elevada y pidió entonces al Consejo Superior de Evaluación de Cataluña que avisara a las escuelas afectadas.

“¿Se podría haber corregido? Sin duda”, ha incidido Niubó, que se ha exculpado de cualquier responsabilidad. “Nunca se me trasladó a mi mesa ninguna información ni problemática relacionada con PISA”, ha detallado. En junio, los técnicos del ministerio confirman que solo 5 de 51 centros cumplieron con la tasa de exención correcta, con lo cual Cataluña no puede participar del análisis comparativo de resultados con otros países.

La consejera de Educación Esther Niubó, con los principales secretarios del departamento en primera fila | Lorena Sopêna / Europa Press

Nuevas reuniones con la USTEC y la CGT

La USTEC, con quien la consejería quiere reunirse próximamente para evitar futuras huelgas, ha cargado contra los cambios anunciados por Niubó, que no “cambian el modelo”, según ha tuiteado el referente de acción sindical de la organización, Andreu Mumbrú. “Para una educación de calidad hace falta un acuerdo para blindar la pública, dotar de recursos la inclusión y garantizar el catalán en las aulas. Primer paso: romper con la OCDE”, ha apuntado después.

La consejera ha confirmado una nueva serie de conversaciones con la USTEC y la CGT, dos de los tres sindicatos con representación –junto con la Intersindical– que apoyan la huelga de septiembre. El departamento se reunirá antes del 8 de septiembre para intentar detener la huelga tras un agosto sin reuniones y con los sindicatos pidiendo al presidente Salvador Illa que se involucre en las conversaciones. Una opción descartada por el mismo presidente en una entrevista a El Periódico.

“No será el inicio de curso que hubiéramos querido, especialmente después de los acuerdos con los sindicatos alcanzados”, ha apuntado Niubó, que ha aprovechado la comparecencia para desglosar un listado amplio de nuevos datos. Entre ellos un incremento de las aulas de acogida con un límite de 18 alumnos. «Ha presentado la ratio de 18 alumnos en las aulas de acogida como una mejora cuando en realidad es una ratio absolutamente desproporcionada para atender al alumnado con la calidad que se merece», han manifestado después los sindicatos.

Niubó ha pedido a las organizaciones sindicales “garantizar el derecho a la educación y la movilidad”, especialmente “en un inicio de curso en el que muchos niños y niñas comienzan una nueva etapa”. La titular de Educación ha admitido, en todo caso, que las mejoras al sistema educativo “deben ir más allá de las desplegadas ahora”. Niubó se sentará con los tres sindicatos que firmaron los pactos –UGT, CCOO y Profesores de Secundaria– este martes y hará lo mismo con la USTEC el jueves próximo.