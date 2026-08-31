La consellera d’Educació, Esther Niubó, ha decidit cessar la secretària general del departament, Teresa Sambola, després del fiasco de PISA, que la consellera situa com el “detonant” d’un sistema en crisi. “Volem encarar la segona meitat de la legislatura enfortint el departament i la manera de liderar [el canvi] és amb un relleu”, ha apuntat Niubó, que també ha anunciat l’obertura de tres expedients disciplinaris –dos a càrrecs tècnics i un tercer a un “alt càrrec” del departament– com a possibles responsables d’una “descurança o desconeixença” de les seves funcions durant la realització de les proves PISA. La consellera encara no ha volgut anunciar els noms dels afectats a l’espera de tancar les diligències obertes, però ha confirmat que ja no estan en actiu.
El departament tanca així dos mesos d’especulacions i canvis de versió. En la seva intervenció al Parlament, Niubó va afirmar que el departament va saber al març que “no s’havien seguit uns paràmetres metodològics” en l’elecció dels alumnes que havien de fer PISA, però no “quin impacte acabaria tenint” aquest error. Una explicació matisada des del Ministeri d’Educació, també en mans socialistes, que poc després va afirmar que els seus tècnics van saber de l’abast del problema al març. L’errada es va detectar gairebé un any abans.
En una roda de premsa d’inici de curs, Niubó ha admès que va haver-hi una mala comunicació inicial amb els centres i que es podria haver actuat abans. L’Institut Nacional d’Avaluació Educativa (Ministeri d’Educació) va advertir reiteradament –va haver-hi fins a set avisos, segons Niubó– que hi havia una taxa d’exempció massa elevada i va demanar aleshores al Consell Superior d’Avaluació de Catalunya que avisés les escoles afectades.
“Es podria haver corregit? Sense dubte”, ha incidit Niubó, que s’ha exculpat de cap responsabilitat. “Mai se’m va traslladar a la meva taula cap informació ni problemàtica relacionada amb PISA”, ha detallat. Al juny, els tècnics del ministeri confirmen que només 5 de 51 centres van complir la taxa d’exempció correcta, amb la qual cosa Catalunya no pot participar de l’anàlisi comparativa de resultats amb altres països.
Noves reunions amb la USTEC i la CGT
La USTEC, amb qui la conselleria vol reunir-se pròximament per evitar futures vagues, ha carregat contra els canvis anunciats per Niubó, que no “canvien el model”, segons ha piulat el referent d’acció sindical de l’organització, Andreu Mumbrú. “Per una educació de qualitat cal un acord per blindar la pública, dotar de recursos la inclusió i garantir el català a les aules. Primer pas: trencar amb l’OCDE”, ha apuntat després.
La consellera ha confirmat una nova saga de converses amb la USTEC i la CGT, dos dels tres sindicats amb representació –juntament amb la Intersindical– que fan costat a la vaga del setembre. El departament es reunirà abans del 8 de setembre per intentar aturar la vaga després d’un agost sense reunions i amb els sindicats demanant al president Salvador Illa que s’impliqui en les converses. Una opció descartada pel mateix president en una entrevista a El Periódico.
“No serà l’inici de curs que haguéssim volgut, especialment després dels acords amb els sindicats assolits”, ha apuntat Niubó, que ha aprofitat la compareixença per desglossar un llistat ampli de noves dades. Entre elles un increment de les aules d’acollida amb un límit de 18 alumnes. “Ha presentat la ràtio de 18 alumnes a les aules d’acollida com a millora quan en realitat és una ràtio absolutament desproporcionada per atendre a l’alumnat amb la qualitat que es mereix”, ha manifestat després els sindicats.
Niubó ha demanat a les organitzacions sindicals “garantir el dret a l’educació i la mobilitat”, especialment “en un inici de curs en què molts nens i nenes comencen una nova etapa”. La titular d’Educació ha admès, en tot cas, que les millores al sistema educatiu “ha d’anar més enllà de les desplegades ara”. Niubó seurà amb els tres sindicats que van signar els pactes –UGT, CCOO i Professors de Secundària– aquest dimarts i farà el mateix amb la USTEC dijous vinent.