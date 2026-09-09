El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar què ha fallat en l’organització de les proves PISA. Serà un dimecres, una setmana abans del primer debat de política general del curs, i a petició pròpia. Un formalisme que respon a les nombroses peticions dels grups de l’oposició. Cinc formacions, entre elles els socis d’investidura ERC i Comuns, n’havien exigit la compareixença després que un error d’interpretació deixés gairebé una quarta part de l’alumnat fora de les proves, fet que ha invalidat el resultat i ha exclòs Catalunya de l’informe internacional de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE).
La junta de portaveus ha ratificat la decisió aquest dimecres després de les tensions del curs passat. Junts i la CUP volien que el president aparegués públicament per explicar les errades sense dilacions; si podia ser, abans fins i tot d’anar de vacances. Els Comuns i ERC van bloquejar aquesta opció, al·legant que el president té força marge per escollir una data i que les explicacions serien més completes després de l’estiu, en què la conselleria ha de tenir més detalls de la investigació interna que ha iniciat. Per ara, la consellera Esther Niubó ha cessat la seva segona, Teresa Sambola –que no sabia res de PISA, segons va dir la mateixa consellera–, i ha obert tres expedients que no ha volgut detallar.
La compareixença d’Illa complementa les explicacions que la consellera va oferir en una comissió d’educació extraordinària en què va exculpar les direccions, malgrat insistir alhora en la hipòtesi que els centres van aplicar malament els criteris. En les darreres compareixences, Niubó ha admès que les indicacions del departament no van ser clares en un inici.
En tot cas, queden per resoldre altres dubtes, com ara per què Catalunya va ignorar fins a set avisos del Ministeri d’Educació alertant de l’error, quin era el paper dels inspectors o qui era el responsable tècnic o polític que va validar (o no) el llistat d’alumnes exempts. Tampoc ningú ha explicat on es va trencar la cadena d’informació després que Niubó assegurés, per activa i passiva, que ella no en sabia res. Els tècnics del departament, en canvi, ho sabien des del moment d’executar les proves, segons va apuntar el Ministeri en un comunicat.
Vuit compareixences d’Illa, que supera Aragonès
Amb la compareixença per explicar PISA, Illa haurà comparegut davant la cambra un total de vuit vegades, superant les set intervencions de l’anterior president del Govern, Pere Aragonès (7). El president amb més compareixences continua sent Quim Torra, que va donar explicacions a la cambra en tretze ocasions, tot i ser el president amb menys temps al càrrec –amb l’excepció de Carles Puigdemont, apartat amb l’article 155–. Fins ara, Illa ha comparegut per donar explicacions de la crisi de Rodalies, la pesta porcina africana i l’apagada elèctrica o els presumptes casos de corrupció vinculats al PSOE. El president actual també ha sumat una trentena de peticions, la majoria de Vox (12) i Junts (9).