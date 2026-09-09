El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comparecerá el 23 de septiembre en el Parlamento para explicar qué ha fallado en la organización de las pruebas PISA. Será un miércoles, una semana antes del primer debate de política general del curso, y a petición propia. Un formalismo que responde a las numerosas peticiones de los grupos de la oposición. Cinco formaciones, entre ellas los socios de investidura ERC y Comuns, habían exigido la comparecencia después de que un error de interpretación dejara casi una cuarta parte del alumnado fuera de las pruebas, lo que ha invalidado el resultado y ha excluido a Cataluña del informe internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La junta de portavoces ha ratificado la decisión este miércoles después de las tensiones del curso pasado. Junts y la CUP querían que el presidente apareciera públicamente para explicar los errores sin dilaciones; si podía ser, incluso antes de irse de vacaciones. Los Comuns y ERC bloquearon esta opción, alegando que el presidente tiene bastante margen para elegir una fecha y que las explicaciones serían más completas después del verano, cuando la consejería debe tener más detalles de la investigación interna que ha iniciado. Por ahora, la consejera Esther Niubó ha cesado a su segunda, Teresa Sambola –que no sabía nada de PISA, según dijo la misma consejera–, y ha abierto tres expedientes que no ha querido detallar.

La comparecencia de Illa complementa las explicaciones que la consejera ofreció en una comisión de educación extraordinaria en la que exculpó a las direcciones, a pesar de insistir a la vez en la hipótesis de que los centros aplicaron mal los criterios. En las últimas comparecencias, Niubó ha admitido que las indicaciones del departamento no fueron claras en un inicio.

En todo caso, quedan por resolver otras dudas, como por qué Cataluña ignoró hasta siete avisos del Ministerio de Educación alertando del error, cuál era el papel de los inspectores o quién era el responsable técnico o político que validó (o no) el listado de alumnos exentos. Tampoco nadie ha explicado dónde se rompió la cadena de información después de que Niubó asegurara, por activa y por pasiva, que ella no sabía nada. Los técnicos del departamento, en cambio, lo sabían desde el momento de ejecutar las pruebas, según apuntó el Ministerio en un comunicado.

La diputada de Junts Anna Erra, cara a cara con la consejera de Educación, Esther Niubó, en la comparecencia en el Parlamento sobre el error en PISA | Parlament

Ocho comparecencias de Illa, que supera a Aragonès

Con la comparecencia para explicar PISA, Illa habrá comparecido ante la cámara un total de ocho veces, superando las siete intervenciones del anterior presidente del Gobierno, Pere Aragonès (7). El presidente con más comparecencias sigue siendo Quim Torra, que dio explicaciones a la cámara en trece ocasiones, a pesar de ser el presidente con menos tiempo en el cargo –con la excepción de Carles Puigdemont, apartado con el artículo 155–. Hasta ahora, Illa ha comparecido para dar explicaciones de la crisis de Rodalies, la peste porcina africana y el apagón eléctrico o los presuntos casos de corrupción vinculados al PSOE. El presidente actual también ha sumado una treintena de peticiones, la mayoría de Vox (12) y Junts (9).