Quatre mesos de silenci han acabat acorralant la consellera d’Educació, Esther Niubó, al Parlament de Catalunya. L’oposició no entén per què el departament ha informat ara d’una errada tan greu que invalida la tasca comparativa de les proves PISA si la primera notificació de l’OCDE va arribar el març passat. Niubó s’ha defensat: Educació sabia aleshores que “no s’havien seguit uns paràmetres metodològics” en l’elecció dels alumnes, però no “quin impacte acabaria tenint” aquest error. La seva compareixença a la comissió d’educació no ha servit per esclarir què va fallar, una qüestió que el departament vehicula als resultats d’una investigació interna que, quatre mesos després, continua en marxa. “Si no hem donat més detalls és perquè aquests són objecte d’unes diligències”, ha reiterat.
“Han jugat amb els silencis i les dates, sempre ho fan. És un escàndol que no poden minimitzar”, ha apuntat la diputada de Junts, Anna Erra. La republicana Irene Aragonès també ha acusat la consellera d’haver protagonitzat “quatre mesos de silenci” i ha tocat el crostó del secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, per no explicar-los res en la compareixença que va fer el passat 9 de juliol. “Ens convoca a tots els portaveu per informar de l’informe de l’OCDE, però no dedica ni un minut per informar-nos que Catalunya investigava una incidència que podia deixar sense validesa comparativa els resultats de PISA”, ha qüestionat. “No és una qüestió tècnica, és una decisió política”, ha reiterat.
Les formacions independentistes han coincidit a demanar més explicacions. També la CUP ha acusat el Govern d'”amagar informació”, malgrat deixar clar que el model de l’OCDE no és el seu. “Van fer servir l’OCDE quan els servia per avalar la seva política, però van ocultar informació que qüestionava la seva pròpia gestió”, ha criticat Pilar Castillejo. En la mateixa línia, la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach, ha lamentat que les diligències encara estiguin obertes i ha demanat una auditoria externa. “Potser no triga quatre mesos”, ha etzibat. En la rèplica, Niubó ha descartat encarregar inicialment l’auditoria, al·legant que “dos procediments simultanis poden aclarir les coses pitjor”, però ha obert la porta a fer-ho un cop s’hagi tancat la investigació interna.
“Tan bon punt vam tenir coneixement de la incidència, el març de 2026, vam iniciar un procediment intern per determinar amb precisió què ha passat. Es van obrir unes diligències prèvies, de caràcter reservat, per mirar de reconstruir els fets, i el procés continua obert”, havia apuntat minuts abans Niubó. Les seves explicacions tampoc han convençut els agents socials, presents a la tribuna de la sala. “El més greu és que no es va donar a conèixer en el moment en què es va saber. És una decisió política que només té l’objectiu d’evitar el debat social”, ha apuntat des de la sala de premsa del Parlament, la portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura. La CGT ha comapregut després per denunciar l'”enéssima cagada” del PSC.
Niubó insisteix en la “hipotesi” de la confusió dels centres
L’errada que ha fet esclatar la polèmica recau en el nombre d’alumnes descartats: un 23% d’alumnes seleccionats no van fer finalment la prova, molt per sobre del 5% que exigeix l’OCDE perquè els resultats siguin vàlids. A l’espera de saber les conclusions de la investigació interna, Niubó ha insistit que una “hipòtesi plausible” és que els centres van creuar els criteris de PISA amb el de les proves de final d’etapa, que organitza la Generalitat.
“Els mateixos 51 centres educatius que van participar a PISA també van haver d’aplicar, en molt poc marge de temps, les proves de final d’etapa. Aquest calendari coincident permet plantejar que es podria haver generat una confusió als centres sobre els criteris que s’havien de servir”, ha afirmat Niubó en la seva intervenció. “El percentatge d’alumnes que no va participar en les proves de final d’etapa és semblant al de PISA”, ha remarcat Niubó, que posteriorment, després de les observacions de l’oposició, ha negat que el departament “hagi culpat a ningú”.
“No és un error administratiu o tècnic, parlem de la credibilitat del sistema educatiu català”, ha lamentat en nom de Junts, Anna Era. “Fa 25 anys que es fa la prova i el primer que se’ls acut és culpar els centres”, ha remarcat. ERC també ha acusat la consellera d’emparar-se en els docents per justificar un error “estructural” del sistema d’avaluació. “Quan tot falla, la responsabilitat ha de ser estructural”, ha apuntat Irene Aragonès, que ha demanat assumir “responsabilitats polítiques” pel desgavell de PISA.
Els Comuns han retret a Niubó que “hi ha hagut temps per tancar” la investigació i ha recordat Niubó que n’és l’única responsable “del desastre”. “Hi ha temes que els han vinculat a la manca de recursos i a les retallades de Convergència i d’altres, com els mals resultats, als governs anteriors. Aquesta vegada, el desastre és exclusivament seu”, ha sentenciat. El PP ha indicat que tot plegat és una “indecència política” i ha acusat el Govern de recórrer al “trilerisme” per evitar uns nous mals resultats de PISA i Aliança Catalana, que ha preguntat a l’executiu “què amaga”, ha demanat la convocatòria d’eleccions.