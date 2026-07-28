Tècnics del Ministeri d’Educació van avisar l’abril del 2025 –just iniciades les proves PISA– els seus homòlegs catalans que l’empresa contractada per organitzar els exàmens havia detectat taxes d’exclusió de l’alumnat superiors a les establertes, segons una informació de La Vanguardia confirmada pel mateix ministeri en un comunicat de premsa. L’avís hauria arribat un any abans del que va apuntar la consellera Esther Niubó en seu parlamentària, si bé el ministeri matisa que les comunicacions van quedar-se aleshores a nivell tècnic. La Moncloa protegeix l’executiu català i afirma que “no és fins al març quan es pren coneixement de l’impacte d’aquelles incidències tècniques sobre els resultats de les proves”.
En la seva intervenció al Parlament, Niubó va afirmar que el departament va saber al març que “no s’havien seguit uns paràmetres metodològics” en l’elecció dels alumnes, però no “quin impacte acabaria tenint” aquest error. La consellera no va entrar al detall de la crisi emparant-se en una investigació interna que fa quatre mesos que està en marxa; va reafirmar-se en la tesi que els centres van creuar els criteris d’exempció de diferents avaluacions —les PISA i les de finals d’etapa— com a primera “hipòtesis”, però no va esmentar que els tècnics del departament n’estaven al corrent des del desenvolupament de les proves.
Els grups parlamentaris i els sindicats lamenten que el Govern no tingui una conclusió clara de què va fallar quatre mesos després d’haver iniciat la investigació i eleven la responsabilitat política al president Salvador Illa. L’oposició està d’acord que el president ha de comparèixer al Parlament, però no en la data en què ho ha de fer. Junts volia reformar el calendari de plens per forçar tant com es pugui una compareixença aquest mateix divendres, coincidint amb el retorn del president del seu viatge al Vietnam, però PSC, ERC i Comuns han rebutjat la proposta.
“És absurd fer comparèixer Illa quan encara no hi ha unes conclusions enllestides sobre les causes d’aquest error”, apunta ERC en un comunicat enviat als mitjans. Els republicans presentaran una sol·licitud paral·lela per al setembre, “quan hi hagi unes conclusions que es puguin presentar”. En la mateixa línia, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha recordat que els resultats de PISA arribaran al setembre i que el president també podrà respondre així a les vagues d’inici de curs. Una compareixença al juliol, argumenten els Comuns, seria gairebé “clandestina”. “És gairebé fer-li un favor”, ha apuntat.
Junts i CUP volen que Illa comparegui en tornar del Vietnam
El portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el “tripartit” que “sempre surt a protegir el president Illa”. Els juntaires creuen que el president s’ha “amagat darrere de la consellera [Niubó]” i han reiterat “l’escàndol” que suposa “el silenci i mesos sense donar cap explicació”. Vergés fa responsable Illa “perquè ha fet costat una consellera que, a més, està políticament amortitzada” i ha insistit que comparèixer davant dels grups hauria de ser “la primera cosa que hauria de fer quan torni del seu viatge al Vietnam”.
Junts ha comptat amb l’aval de la CUP a la junta de portaveus, que ha votat a favor de la compareixença i d’un possible canvi de calendari. “Volem que comparegui com més aviat millor, però per molt que la CUP demani una compareixença per a aquest divendres, el vinent o el següent, la potestat és exclusiva del president”, ha dit, en tot cas, el portaveu anticapitalista Xavier Pellicer. El president té 30 dies per comparèixer un cop el Parlament aprova la seva compareixença. “Hi ha una manifestació general en què es creu que el president ha de donar explicacions, però el grup del Govern i els que hi donen suport han votat que no [a la proposta de Junts] i tot queda damunt la taula”, ha afegit.