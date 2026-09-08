Catalunya milloraria els resultats de PISA en les tres competències examinades –ciències, matemàtiques i lectura– i se situaria per sobre de la mitjana estatal i dels països de l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE). Se situaria, en condicional, perquè l’error en la mostra dels alumnes –n’han quedat exempts més dels que tocava– ha invalidat qualsevol comparació que se’n pugui fer. En ciències, Catalunya obté 502 punts, mentre que la mitjana internacional és de 482; en lectura, la mitjana és de 473 punts, per sobre també dels 461 de l’OCDE; i en matemàtiques, la gran assignatura pendent dels últims anys, el resultat és de 469 i supera per poc la mitjana de la resta de països.
Tot plegat, marcat per l’error d’Educació a l’hora d’executar les proves, que van fer-se entre el 31 de març i el 16 de maig de 2025. Un cúmul d’incoherències i errades van provocar, malgrat els avisos del Ministeri d’Educació, que la mostra no fos representativa: en van quedar exclosos de la prova un 23,2% dels alumnes seleccionats, quan l’OCDE accepta un màxim del 5%. En números absoluts, 591 estudiants van quedar exclosos de les proves; la majoria per discapacitat cognitiva, conductual o emocional, però també per desconeixement de la llengua.
Un asterisc en l’informe estatal alerta que els resultats catalans “no han de ser emprats per fer comparacions amb altres territoris o altres edicions de PISA, ja que la mostra d’alumnat que ha fet les proves no és representativa del conjunt d’alumnat a Catalunya”. En la roda de premsa de presentació de l’informe, el secretari d’Estat d’Educació, Abelardo de la Rosa, ha admès que els resultats catalans són invàlids, però no incloure’ls a l’informe “seria ignorar que ha estat avaluada i que hi ha uns resultats”.
L’informe internacional, que recull tots els resultats, també advertirà dels errors que s’han donat a Catalunya. Només Múrcia ha viscut una situació similar, si bé la taxa d’exempció és només del 13% –deu punts menys que el 23,2% de Catalunya– i apareixen en l’informe. En aquest cas, l’advertència de l’OCDE avisa d’un possible “risc de biaix per sobreestimació”, si bé no n’invalida el resultat.
La conselleria, en el punt de mira
Els resultats de les proves PISA no podran comparar-se amb altres territoris ni tampoc amb els que va haver-hi a Catalunya el 2023. Serveixen per a ben poca cosa i no proporcionen una radiografia real de la situació. Tot plegat ha generat una nova crisi a la conselleria que ha provocat el cessament i substitució de la secretària general Teresa Sambola –número dos de Niubó– i l’obertura de tres expedients sobre els quals departament encara no ha volgut donar cap dada. Una crisi sense precedents que ha convertit la conselleria en el nou taló d’Aquil·les del Govern i ha encès encara més la comunitat educativa, que inicia el curs amb una nova vaga per reclamar millores laborals.
La crisi posa en el punt de mira la gestió de la conselleria, que va rebre fins a set avisos dels tècnics de Ministeri d’Educació alertant dels errors en la mostra d’alumnes. Uns avisos que, segons la consellera Esther Niubó, mai van arribar a la seva taula. El departament, que primer va assenyalar els docents, ha reconegut finalment que les indicacions no van ser clares, fet que va provocar confusió a les escoles. De la Rosa, preguntat per aquesta qüestió, s’ha limitat a avalar les explicacions de la consellera Niubó, atribuint els errors a un problema d'”interpretació i de transmissió” de les indicacions. Niubó, que ha obert una investigació, encara en marxa, ha reiterat la hipòtesi que els docents haurien aplicat els criteris de les proves internes de la Generalitat –amb criteris més laxos– a les PISA.
Tot plegat ha generat la situació ja explicada: els resultats no són comparables amb l’última edició (2022), que va dibuixar un nivell baix a matemàtiques i va provocar canvis dins la conselleria. Educació, en aquell moment en mans d’ERC, va vincular aquells mals resultats a la transició del Consell Superior d’Avaluació a l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, i va causar polèmica assegurant que el mal resultat també s’explica per l’increment d’alumnes nouvinguts. La consellera Anna Simó (ERC) va acabar per cessar el president del Consell Superior d’Avaluació, Carles Vega. Els errors d’aquesta edició impedeixen saber ara si la millora detectada en matemàtiques és o no real.