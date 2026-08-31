Bisbe mort, bisbe fet. Marta Clari, fins ara gerent a l’Ajuntament de Barcelona, serà la nova secretària general d’Educació després del cessament de Teresa Sambola, anunciat aquest matí per la consellera Esther Niubó. Clari assumirà així el segon càrrec més important de la conselleria, tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat El Món. Un canvi que Niubó no ha vinculat exclusivament al fiasco de les proves PISA, si bé ha admès que ha estat el “detonant” per fer un cop de volant al departament.
Treballadora de l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 1990, Clari ha fet carrera de gestora cultural i d’educació. Niubó aposta així per un perfil amb experiència sobretot a l’administració local. Psicòloga clínica infantil i pedagoga social de professió, la nova mà dreta de Niubó era l’actual gerent de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat, i també havia estat gerent al Consorci de Biblioteques de Barcelona.
Clari haurà d’ajudar en la coordinació d’un equip tocat per la crisi de PISA i les constants protestes dels docents, que han convocat una vaga per a l’inici del curs. El caos de les proves internacionals ha fet caure la credibilitat del departament en un moment en què la nova Agència d’Avaluació i Prospectiva de Catalunya –que s’ha d’encarregar d’analitzar les polítiques i les avaluacions a ensenyament– tot just comença a rodar.
El canvi recent a la Secretaria General se suma a la renúncia del responsable de les escoles concertades, Xavier Güell, que també va obligar a refer l’organigrama polític del departament. Una renúncia per motius personals, en aquest cas, segons va explicar el mateix departament, que va produïr-se després de les últimes tibantors amb les escoles privades i els principals sindicats del sector.
Tres rectificacions aquest mandat
La mateixa Niubó ha admès –ho va fer en la seva compareixença al Parlament de Catalunya del passat juliol– que no és habitual que un departament hagi de sortir dues vegades a explicar una errada; al fiasco de PISA se suma a l’error en l’assignació de places de l’estiu passat, que va posar en alerta centenars de docents abans de començar el curs.
Totes dues polèmiques complementen altres crisis que ha hagut de gestionar el departament en només dos anys de govern socialista, amb la infiltració d’agents policials dels Mossos en una assemblea de docents –mentre preparaven les vagues– i la creació d’un pla pilot per incorporar agents a la tasca ordinària del centre. Totes dues accions han encès la comunitat educativa, que demana excloure la policia de la tasca educativa de les escoles.