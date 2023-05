Cinco escenarios del 28-M con pugna entre Junts y ERC por la hegemonía independentista

Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana continuarán su pugna por la hegemonía del independentismo este 28 de mayo. Al margen de la gran batalla por Barcelona, que siempre tiene la carga simbólica y política más fuerte, y a pesar de que el PSC puede volver a tener un papel clave en estos comicios, los dos principales partidos independentismos batallarán por la alcaldía en varios municipios del país. Lejos quedan las imágenes de unidad de Juntos por el Sí, que llevó al referéndum del Primero de Octubre. La investidura fallada de Carles Puigdemont el enero del 2018 marcó un antes y uno después en las relaciones entre Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana. Ahora, después de una legislatura y un cuarto como socios de Gobierno con mucha tensión y de la ruptura de octubre, cada cual quiere imponer su estrategia por la vía de los hechos.

Malgrat este tira y afloja, los pactos entre estos dos partidos en gobiernos municipales no son excepcionales. Y en varias poblaciones el acuerdo entre las dos formaciones independentistas pasará una prueba de fuego este 28 de mayo, como por ejemplo Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Vilanova i la Geltrú o Manresa, así como a las diputaciones de Lleida, Tarragona y Girona. Así mismo, el 2019 ya hubo pactos sonados que ya rompieron la dinámica de la unidad independentista, como Sant Cugat del Vallès, con el tripartito formato por ERC, PSC y CUP; a Vilafranca del Penedès, con un pacto que ya viene de lejos entre Juntos y PSC; Figueres, con otro modelo tripartito; y el pacto entre PSC y Juntos a la Diputación de Barcelona. En este panorama, hay cinco escenarios donde la batalla será especialmente decisiva.

Girona, prueba de fuego para el independentismo

Girona será una prueba de fuego para el independentismo. De hecho, ha sido uno de los pocos escenarios donde el debate sobre el proyecto independentista, que ha estado ausente de la campaña, ha aparecido en mítines como terreno disputado por ERC y Juntos. Es la ciudad donde fue alcalde Carles Puigdemont antes de ser presidente de la Generalitat y tiene, por lo tanto, un gran simbolismo. Las elecciones pondrán a prueba el pacto de gobierno entre Juntos y Esquerra Republicana del mandato que se acaba. A pesar de no sumar mayoría absoluta, ambos valoran positivamente el pacto y no descartan reeditarlo, teniendo en cuenta el cambio de liderazgo a Juntos con el adiós de la alcaldesa, Marta Madrenas, y la llegada de la ex consejera Gemma Geis, una de las integrantes del Gobierno de coalición de la Generalitat que más claramente abogó para romperlo cuando Juntos convocó la votación para decidir si salía.

Geis ya lo ha explicitado más de una vez: su objetivo es que Girona siga con un Ayuntamiento independentista. Mientras tanto hay los cantos de sirena porque la candidatura Ganamos, encabezada por el cupaire Lluc Salellas, se plantee formar un tripartito con ERC y PSC si se diera la aritmética que lo hiciera posible. Así mismo, Juntos busca mantener los 9 regidores que tiene ahora e intentar recuperar los 10 que lograron el 2011 y el 2015, con Carles Puigdemont.

Lo PSC busca hacer el sorpasso a los cupaires, puesto que en las anteriores elecciones empataron a seis regidores e intentar buscar la fórmula del tripartito. Aun así, la alcaldía socialista es bastante complicada teniendo en cuenta las manifestaciones de Lluc Salellas, quien en más de una ocasión ha mostrado su voluntad de mantener una alcaldía independentista pero que no descarta negociar con el PSC para que la principal silla del Ayuntamiento sea para su candidatura, Ganamos. Es decir, siguiendo esta hipótesis, la única vía que tendría el PSC para pactar él seria hacerlo alcalde. En este caso, Esquerra Republicana tendría la clave para mantener la paz gerundense con Juntos y continuar con la unidad de las dos principales fuerzas independentistas o bien apostar por el modelo Sant Cugat, con Guanyem o PSC al frente.

Gemma Geis y Jordi Turull en un acto de campaña a Girona / ACN

Reus, todo abierto a los pactos postelectorales

El espacio convergente ha gobernado Reus durante los últimos 12 años. El actual alcalde, Carles Pellicer, rompió la dinámica de ejecutivos socialistas desde la restauración de la democracia. Ahora, pero, da un paso al lado y deja a la actual regidora de Hacienda, Teresa Pallarès, el liderazgo de su espacio en la capital del Baix Camp. Con este cambio de paradigma las opciones estarán totalmente abiertas. Actualmente, Reus está gobernada por un tripartito entre Juntos, ERC y el partido municipalista Ahora Reus, a pesar de que en el mandato del 2015 había sido simplemente una coalición entre el espacio convergente y Ahora Reus. La nueva alcaldable de Juntos ya avisa que la suya prioridad es configurar un gobierno independentista, mientras que los republicanos no cierran ninguna puerta.

En las últimas elecciones, Juntos obtuvo 7 regidores, mientras que ERC y PSC obtuvieron 6. Los republicanos y socialistas buscan hacer un sorpasso en Juntos y, en caso de que se produzca, habrá que ver la posición de Teresa Pallarès, a pesar de que ya ha dejado claro que su prioridad es una alcaldía independentista. Los socialistas, una vez más jugando con la posible rotura de los dos partidos independentistas, ya avisan que no tienen ningún veto. Es decir, se abren a pactar con Juntos y ERC, hecho que podría propiciar la rotura, un golpe más, del espacio independentista.

Duelo de titánes en Igualada entre Marc Castells i Alba Vergés

El alcalde de Igualada, Marc Castells, ha gobernado en solitario este último mandato con 9 regidores, 4 más que ERC y 5 más que el PSC. De cara a las elecciones, los republicanos han hecho una gran apuesta por la vicepresidenta primera del Parlamento, Alba Vergés, para mirar de destronar el alcalde del espacio convergente que ha hecho una alianza con Juntos y que gobierna desde hace 12 años. A pesar de que durante el primer mandato de Castells gobernó con los republicanos, parece poco probable un pacto entre las dos principales fuerzas independentistas. Una prueba es que, hace cuatro años, los republicanos intentaron el modelo santo Cugat con un pacto entre ERC, PSC y la CUP para destronar a Castells. Los socialistas se negaron.

De hecho, en declaraciones en El Mundo, Castells ya alargaba la mano a los socialistas, asegurando que «tienen integrada la gobernabilidad y conocen la importancia que la ciudad sea gobernable». «En cambio. ERC, por falta de cultura política, no lo han entendido ni lo valoran tanto», asegura Castells. Esto se trata de un mensaje claro y contundente sobre con quien preferiría hacer un posible pacto el alcaldable de Juntos. También habrá que poner la mirada atenta a el Consejo Comarcal de la Anoia para entender los pactos postelectorales en Igualada, puesto que hasta ahora Juntos y PSC han gobernado plegados.

Presentación de la candidatura de Marc Catells, alcalde Juntos por Igualada, con Xavier Trias 23/3/2023 / Mireia Comas

Sant Cugat, la ciudad del tripartito que destronó Juntos

Sant Cugat del Vallès fue uno de los primeros ayuntamientos donde el independentismo escenificó un rotura ahora hace cuatro años. ERC, PSC y CUP ponían fin además de treinta años de gobiernos convergentes, a pesar de que Juntos fue la fuerza más votada con 9 regidores, por ante ERC, con 6. La republicana Mireia Ingla fue escogida en un pleno de mucha tensión. Era un contexto en la cual la represión contra el independentismo estaba en su álgido y había tomados políticos. Juntos quería evitar pactar con las fuerzas del 155, mientras que los republicanos, con una mirada local, querían llevar a cabo en el Ayuntamiento a un cambio de rumbo.

En estas elecciones, la unidad entre las dos principales fuerzas independentistas tampoco parece muy viable. Tanto ERC como el PSC valoran positivamente el acuerdo a tres, a pesar de que los socialistas ahora optan a hacer el ‘sorpasso’ a los republicanos. Esto podría comportar un cambio de escenario teniendo en cuenta que, entonces, la CUP tendría que facilitar una alcaldía socialista. El que está claro es que, en caso de unos resultados calcados, sería probable nueve pacto tripartito.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en un acto de campaña para el 28-M con la alcaldesa de ERC de Sant Cugat, Mireia Ingla / ERC

Vilafranca o el paradigma de la sociovergència

El espacio convergente y el PSC se han repartido desde la restauración de la democracia Vilafranca del Penedès. Primero, los socialistas hasta el año 2009, que fue cuando el alcaldable de CIU Pere Regull hizo una moción de censura a la entonces alcalde Francisco Romero, quien solo hacía una semana que estaba al cargo por la dimisión de Marcel Esteve. La moción prosperó, curiosamente, gracias al apoyo de ERC y la CUP, a pesar de que estos no entraron al gobierno. Para acabarlo de adobar, Regull ganó las elecciones del 2011 e intentó gobernar en solitario, sin éxito. Esto hizo que, el PSC, que había sido históricamente su gran rival, entrara a formar parte del gobierno municipal y hasta el día de hoy que está.

Ambas formaciones admiten que las relaciones son buenas y que no verían con malos ojos volver a pactar de cara el próximo mandato. Aun así, hay un factor que puede alterar el producto: el adiós de Regull. El actual alcalde de Vilafranca mujer en su mano derecha, Aureli Ruiz, con quien ha compartido grupo municipal desde el 2003. Ruiz sigue una línea muy similar a la de Regull. Convergente, pragmático y, de momento, no es afiliado a Juntos por Cataluña. A pesar de todo, Juntos por Cataluña a Vilafranca no es lo PDeCAT con el cual Regull se presentó hace dos años y habrá que ver como la militancia responde a un intento de volver a pactar con el PSC. De hecho, los junters han centrado parte de su campaña a evitar la crecida de los socialistas, tal como se reflejó el pasado viernes 19 de mayo en uno acto unitario de Juntos a Vilafranca. Por eso, los junters tampoco cierran la puerta a pactar con los republicanos, mientras que los republicanos, liderados por Pere Sàbat, tampoco descartan pactar con Juntos y PSC, a pesar de la dura campaña contra la «sociovergència» que expusieron el el pasado martes.