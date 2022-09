La producció als terrenys de Nissan s’ajorna fins a finals del 2023

Els terrenys de Nissan continuen adjudicats, però sense possibilitat a començar la producció. Després de les diferents meses de reindustrialització i l’adjudicació de part dels terrenys al hub impulsat per QEV i Btech i la companyia Silence, falta obrir a concurs una plaça perquè un operador logístic pugui entrar a gestionar el funcionament dels terrenys. Aquesta última peça del puzle és la que no acaba d’encaixar i el concurs ha estat ajornat. Tot i així, el hub espera que la producció pugui ja fer-se efectiva a finals del 2023.

Pla tancat del logotip de Nissan que apareix a una de les entrades de la planta de la Zona Franca de Barcelona / ACN

En un comunicat aquest dijous, el projecte impulsat per QEV i Btech ha ratificat l’acord amb l’operador logístic Goodman per optar plegats a la reindustrialització en la nova data estipulada pel Consorci de la Zona Franca, el 13 d’octubre. Segons els impulsors, aquest projecte pot generar 1.000 llocs de treball directes en tres anys, que asseguren la contractació dels extreballadors Nissan, i 6.000 llocs de treball indirectes. “Estem capacitats i preparats per implementar el pla de negoci inicial i la nova data en la concessió de la licitació no altera el calendari ni els objectius en implementació del projecte”, ha assegurat Joan Orús, conseller delegat de QEV. Orús assegura que els objectius del hub es mantenen “intactes” i afegeix que el projecte és “sòlid i solvent”.

Retards i poques explicacions

Les declaracions del hub arriben després que es tornés a endarrerir el procés per trobar un operador que gestioni els terrenys. De moment, el comunicat oficial assegura que fins d’aquí a quatre setmanes més no es podrà continuar el procés. A més, també s’ha descartat llogar l’espai a diferents empreses, una idea que també havia estat sobre la taula de negociació.

De fet, el concurs es va licitar el 30 de juny amb la intenció de resoldre’s a l’estiu, però es va decidir ampliar al setembre i ara, un cop més, fins a l’octubre. Tot i la certesa del hub en la continuïtat del projecte, els sindicats han sol·licitat una reunió extrordinària de la mesa de reindustrialització per resoldre dubtes i demanar més explicacions sobre l’estat de les negociacions. Segons s’ha explicat, el 19 de setembre es tornaran a reunir.