Deu llibres en català per regalar i no fallar aquests Reis

Entrar a una llibreria continua sent un dels millors plaers –gens culpables– que ens podem regalar, i convertir-lo en un gaudi compartit el fa augmentar. Per això regalar llibres és una de les millors opcions en qualsevol ocasió, també en aquesta diada de Reis. Per si hi arribes derrapant i amb compres d’última hora per fer, t’hem seleccionat deu llibres en català per regalar i no fallar. Tots quinze sóm imperdibles per raons diferents i la tria l’has d’acabar de fer tu pensant en el destinatari. El dia de Reis és aquest divendres, i això vol dir que qui rebi aquest regal tindrà tres dies per llegir i gaudir-ne. En la selecció hi ha obres d’escriptors catalans i d’altres d’estrangers traduïdes al català, una manera de recordar que els traductors també són autors, massa vegades ocults.

1. ‘Kennedyana’, l’obra pòstuma de Vicenç Pagès Jordà

La mort de l’escriptor figuerenc Vicenç Pagès Jordà, amb només 58 anys, va glaçar la sang del món literari català i dels seus moltíssims lectors a finals d’agost. Tanmateix, va deixar acabada la que s’ha convertit en la seva obra pòstuma, Kennedyana, un relat fascinant sobre la tempestuosa família d’origen irlandès que va arribar com a emigrant als Estats Units i, en quatre generacions, va acabar col·locant un dels seus membres a la presidència del país. El fet que morís assassinat, la seva relació mai aclarida del tot amb Marilyn Monroe i amb la màfia el van convertir definitivament John F. Kennedy en un personatge literari, però la resta de la família no es va quedar curta, començant per la seva vídeo, Jackie Kennedy que després va ser Jackie Onassis, i continuant amb els seus germans, un dels quals també va morir assassinat. Vicenç Pagès Jordà converteix la història d’aquesta dinastia en un llibre fascinant que sembla una novel·la. Editada per Folch & Folch.

Portada de ‘Kennedyana’, de Vicenç Pagès Jordà

2. ‘L’esdeveniment’, de la Nobel Annie Ernaux

Es podria considerar el llibre insígnia d’aquesta autora francesa que ha rebut el premi Nobel de literatura del 2022. L’esdeveniment, amb una meravellosa traducció al català de Valèria Gaillard per a Angle Editorial, és segurament la millor manera d’entrar en el món d’Annie Ernaux. Nascuda el 1940, no va ser fins l’any 2000, quan tenia 60 anys i una carrera ja feta i de prestigi com a escriptora i professora, que va escriure aquest llibre que narra l’avortament il·legal al qual va haver de recórrer quan en tenia 23. No només hi explica la seva vivència, sinó que reflexiona sobre el patiment que s’imposava a les dones quan l’avortament era il·legal –a França es va legalitzar el 1975– i el que implicava de dominació masclista de la societat. L’esdeveniment és una porta que ens porta al camí de llegir després tants Ernaux com trobem.

Portada del llibre ‘L’esdeveniment’, d’Annie Ernaux

3. ‘L’última victòria de l’URSS’, del reporter de TV3 a Rússia Manel Alías

Manel Alías fa anys que informa els espectadors de TV3 sobre Rússia, però des que va esclatar la guerra de Putin contra Ucraïna s’ha fet una de les cares imprescindibles de la cadena pública catalana. L’hem vist en les zones més dures i fins i tot enmig d’un tiroteig. Aquesta setmana, Alías ha rebut el premi Nacional de Periodisme, que atorga la Generalitat, i fa poc va ser Òmnium Cultural qui el va guardonar amb el Premi de Comunicació Muriel Casals. Però a banda de la guerra, Alías, que ha viscut a Rússia i parla rus, té un coneixement ampli de la cultura i la història del país i del que havia sigut la Unió Soviètica, i al llibre L’última victòria de l’URSS (Ara Llibres) n’explica un aspecte poc conegut: la manera com es fabricaven les estrelles de l’esport que tanta fama van assolir.

Portada del llibre ‘L’última victòria de l’URSS’, de Manel Alías

4. ‘Sense energia’, d’Antonio Turiel, l’expert que tothom entén quan parla

Breu guia per al Gran Descens és el subtítol, molt explicatiu, d’aquest llibre imprescindible d’Antonio Turiel, l’expert en energia que millor s’explica a Catalunya, el que tothom entén quan parla, malgrat la complexitat dels temes que aborda. Sense energia tracta amb realisme i claredat sobre els canvis que hem de fer, en el sistema productiu i també en la nostra manera de viure, si volem evitar el col·lapse. Quan veiem que la realitat de cada dia ens parla de l’emergència –canvi climàtic, que notem cada vegada més amb aquest hivern sense neu i amb temperatures de primavera, preu de l’energia, sequera–, aquesta obra editada per Alfabeto és gairebé imprescindible. I només té 112 pàgines.

Portada del llibre ‘Sense energia’, d’Antonio Turiel

5. ‘El passatger’ | ‘Stella maris’, el retorn de Cormac McCarthy amb dues novel·les en un llibre

Setze anys després de La carretera, Cormac McCarthy torna amb dues novel·les en un llibre, dues novel·les lligades entre si. El passatger | Stella maris, editada per Grup 62 i amb traduccions de Laura Segarra Vidal i Judith Raigal Aran, és la història de dos germans –Bobby i Alicia Western– que viuen sota el pes del llegat del seu pare, un físic que va estar implicat en el desenvolupament de la bomba atòmica. El passatger se centra en les vivències de Bobby, bussejador de salvament i que es troba fica enmig d’una conspiració. Stella maris té com a protagonista la seva germana, una matemàtica amb problemes mentals que ingressa en un centre psiquiàtric. I tot està lligat. L’obra ha estat considerada un “repte intel·lectual” per la premsa anglosaxona i aborda grans dilemes morals. Per als lectors que disfruten amb llibres llargs, 608 pàgines que es devoren.

Portada el llibre ‘El passatger’ | ‘Stella maris’, de Comarc McCarthy

6. ‘Catalans insòlits’, de Núria Miret: un recull de personatges excèntrics que han deixat petja

Sança de Camins va ser, que se sàpiga, la primera dona condemnada per bruixa a Catalunya. I és una de les protagonistes de Catalans insòlits, de Núria Miret i editat per L’Arca. En aquest recull de personatges excèntrics –per voluntat pròpia o per incomprensió de la societat–, s’hi troben aventurers, espies, bandolers, curanderos, xarlatans, mèdiums i fins i tot màrtirs. Es tracta d’un recull d’històries particulars que es poden llegir per separat i en l’ordre que es vulgui, però que en el seu conjunt és un mosaic que reflecteix diferents moments de la història de Catalunya i que explica en part com hem arribat fins a l’època actual. Entre els noms triats per Miret, hi ha Andreu Solanell, actor del segle XVI, Marianna de Copons, agent secret del segle XVIII, Caterina d’Estella, Mahaut Foqué i altres joglaresses, Aniceto Peinador, el mort del quadre Garrot vil de Ramon Casas i Miquel Badia, el Capità Collons, i molts altres.

Portada de ‘Catalans insòlits’, de Núria Miret

7. ‘El pantà maleït’, l’èxit de Tura Soler sobre el cas obert de Susqueda

Sense fer cap espòiler, podem dir que a El pantà maleït, com a Catalans insòlits, també hi surt una bruixa. De fet, arrenca amb la seva història. Fins aquí podem llegir. El que està clar és que el llibre de Tura Soler editat per La Campana continua d’actualitat. El crim d’en Marc i la Paula, la parella del Maresme assassinada l’agost del 2017 al pantà de Susqueda, segueix sense aclarir-se. Hi ha un imputat, Jordi Magentí, que va estar a la presó preventiva i va quedar després en llibertat provisional. Les proves són febles, la situació és embolicada i no paren de passar coses que encara fan trontollar més la investigació. Per tot plegat, aquest llibre, que explica fets estrictament reals, es llegeix com una novel·la i no es pot deixar anar fins al final.

Tura Soler, autora del llibre ‘El pantà maleït (La Campana), a la presa del Pasteral, al pantà de Susqueda / Quim Puig / El Punt Avui

8. ‘Tor’, el clàssic de Carles Porta: aquí va començar tot

Ja disculpareu si trobeu que hi ha massa true crime en aquesta selecció. Poden ser dèries nostres, però la tria també reflecteix l’èxit del gènere. Ara us recomanem Tor. Tretze cases i tres morts, del clàssic de Carles Porta, la “història” –la paraula amb què ell s’identifica– amb què va començar la seva trajectòria en el gènere, que l’ha portat fins a l’èxit de Crims, un fenomen de masses a Catalunya Ràdio i TV3. A les llibreries hi ha també les diverses edicions dels llibres que recopilen els casos del programa i són una bona opció. Però, si ens voleu fer cas, no us deixeu perdre Tor, la història fascinant del Palanca i la resta de personatges inclassificables que Porta va trobar al poble la primera vegada que hi va posar els peus perquè TV3 el va enviar a cobrir els crims. En va sortir un Trenta minuts i aquest llibre, i es va obrir tot un món de foscor on la televisió hi ha posat la llum potent dels seus focus. Queda clar que els editors, de La campana, ho han entès, i no han resistit del temptació d’afegir a la portada que porta és “l’autor” de Crims.

Portada de ‘Tor’, de Carles Porta

9. ‘Punt cec’, el nou thriller de la reina del ‘best seller’ Paula Hawkins

La reina del best seller Paula Hawkins, un fenomen mundial amb més de 27 milions de lectors fins ara –segons la publicitat de Columna Edidicons– torna a arrasar a les llibreries amb Punt Cec, amb traducció de Núria Parés Sellarés. L’autora de la famosíssima La noia del tren t’ofereix ara una intrigant història que té una altra dona com a protagonista. L’Eddie acaba de perdre el seu marit, Jake, que ha estat assassinat. L’acusat del crim és Ryan, un amic de tota la vida de la parella. Se li enfonsa el món, el dol és un pou profund i es troba sola en la casa situada en un penya-segat que compartia amb el seu marit. I en aquest moment tan difícil un passat del qual fugia l’assalta.

Portada del llibre ‘Punt cec’. de Paula Hawkins

10. ‘1969’, d’Eduard Márquez, l’autor que ens va atrapar amb ‘Cinc nits de febrer’

Si, com va passar a tants lectors, vas quedar atrapat –i amb la sang glaçada– a Cinc nits de febrer, si trobes que feia massa temps que Eduard Márquez –no havia publicat des de L’últim dia abans de demà, del 2011–, el teu llibre per a aquests Reis és 1969, una obra magna de l’autor sobre el final del franquisme, sobre com es va viure a Barcelona. La foto de la portada, d’una manifestació al Paral·lel que ràpidament va ser dispersada per la policia, ja dona moltes pistes. El final de la dictadura i una Transició que va deixar regust fracàs són el rerefons d’aquest llibre de L’Altra Editorial, que podràs assaborir al llarg de les seves 536 pàgines.