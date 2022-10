540 llibres en 50 anys: la increïble vida de Jordi Sierra i Fabra en una exposició

50 anys des del primer llibre, més de 540 de publicats i 600 d’escrits. Més de 15 milions d’exemplars venuts, obra traduïda a més de 30 idiomes, 50 premis literaris. Entre les lletres de Jordi Sierra i Fabra, també destaquen els números que defineixen la seva trajectòria. És fàcil, amb aquestes xifres, veure que som davant d’un escriptor referent internacionalment. Per homenatjar i explicar la seva tasca, el Palau Robert acull l’exposició Jordi Sierra i Fabra: 50 anys creant històries, que recull i resumeix la seva trajectòria professional: des dels seus primers llibres quan era un nen fins avui dia. La idea d’aquesta commemoració, explica Sierra i Fabra, neix fa un any i mig i la mostra ha sigut comissariada per Hortènsia Galí i Jordi Bianciotto a partir d’un projecte del Grup Enderrock.

Jorid Sierra i Fabra ha publicat uns 540 llibres i n’ha escrit 600, una part dels quals es recullen a l’exposició / Mireia Comas

Una mostra amb quatre etapes

Jordi Sierra i Fabra va néixer el 26 de juliol de 1947 a Barcelona i, entre la seva obra, destaquen els llibres de literatura infantil i juvenil que s’han publicat a l’Estat espanyol i a Amèrica Llatina. La mostra, que es pot veure al Palau Robert fins al 30 d’octubre, està dividida en quatre parts que repassen diverses etapes de la vida de l’escriptor. La primera, la infància.

L’autor va començar a escriure quan només era un nen. Els llibres sempre han format part de la seva vida i, a moments, s’han convertit en un refugi per ell. Quan tenia 8 anys va patir un greu accident en el qual gairebé va perdre un braç i el nas i que el va obligar a quedar-se al llit d’un hospital durant molt temps. A més, era un nen amb una tartamudesa pronunciada, “gairebé no podia ni parlar”, recorda ell mateix, i va ser víctima d’assetjament escolar. “Llegir em va salvar la vida i escriure li va donar sentit”, afirma. Amb 11 anys ja havia escrit algun novel·la a mà d’unes 100 pàgines. Alguns d’aquests escrits es poden trobar a l’exposició que, com bé diu el seu nom, fa un repàs a cinc dècades creant històries.

La segona part se centra en el món musical i s’hi pot trobar una mostra d’exemplars de revistes que ha fundat Sierra i Fabra, llibres sobre música i, fins i tot, el seu primer tocadiscos. Aquesta etapa és, segurament, una de les més rellevants de la seva vida, ja que és l’inici de la seva carrera com a escriptor. A 25 anys, Sierra i Fabra publica el seu primer llibre, titulat Historia de la música pop: 1962-1972 (Edunisa, 1972) i que es va convertir en un èxit de vendes. Enguany és el 50è aniversari de la publicació d’aquest text. La passió per la música l’ha permès treballar com a periodista musical en diverses revistes, algunes de les quals també va fundar ell. Entre elles, El Gran Musical, Disco Expres, Popular 1 i Súper Pop.

La música, part important en la carrera de Sierra i Fabra, també és protagonista a l’exposició / Mireia Comas

L’exposició continua amb la part de la creació, on hi ha màquines d’escriure que ha fet servir o un mapa del món amb els llocs on Sierra i Fabra ha creat el guió de molts dels seus llibres. La trajectòria posa punt final amb la secció de visual, que se centra en la fundació Sierra i Fabra i compta amb vídeos.

De la commemoració a la reivindicació

Sierra i Fabra ha rebut uns 50 premis literaris i més de 100 reconeixements institucionals, mencions especials i distincions. Entre aquestes, el Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil, la Creu de Sant Jordi i la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona.

Aquesta exposició, que en bona part vol commemorar la trajectòria i el talent de l’escriptor català, també té un vessant reivindicatiu. “Estic reconegut, sí”, però lamenta que “Catalunya i Espanya tractin tan malament els seus artistes, sobretot els escriptors”. Per això, aquest recull de tantes dècades de feina té com a objectiu visibilitzar, conscienciar i difondre l’obra de la llarga trajectòria de Sierra i Fabra.

El procés de creació

És probable que si mires a les estanteries de casa teva trobis, com a mínim, un llibre de Jordi Sierra i Fabra. No ha parat d’escriure des dels 8 anys i les seves obres ja arriben a les 600, entre les publicades, les que estan en edició o programats i les que segurament mai seran publicades. “Escriure és com respirar”, assegura Sierra i Fabra.

Una part important del procés de creació dels llibres de Sierra i Fabra té lloc durant els seus viatges | Mireia Comas

El seu cap sempre està creant històries. S’inspira en el que llegeix al diari, en el que veu pel carrer, en el que xerra amb la gent que coneix arreu del món. I un cop té la idea en ment, el procés no para. El treball previ és el “més important”, “pensar, investigar, estructurar el llibre i fer el guió”. Aquesta part de la creació sempre la fa mentre viatja i quan ja la té enllestida, arriba l’última: escriure el llibre. “La part més fàcil és asseure’m i escriure el llibre d’una tirada”, afirma.

Sierra i Fabra va escriure el seu últim llibre a l’agost d’aquest any. L’exposició, les xerrades i la fundació Jordi Sierra i Fabra -la qual treballa per organitzar projectes culturals i educatius relacionats amb l’art en general-, han ocupat tot el seu temps i, segurament, l’ocuparà durant uns mesos més. L’escriptor creu que podria publicar un altre llibre al desembre. Tot i aquestes breus pauses, podrem gaudir de l’art d’escriptura de Sierra i Fabra durant molt més.